Una giornata in spiaggia tra parenti e un salvataggio inatteso guidato da nonna Ortensia

Certe giornate nascono spensierate: famiglie riunite, teli e borse, risate che si rincorrono tra ombra e sole. Poi, senza preavviso, cambiano tono. È la memoria a restituirne il filo, quando il rumore dell’acqua e la voce dei parenti si mescolano. In mezzo, una figura minuta che tutti chiamano nonna Ortensia e uno zio che, nonostante l’età e il fisico massiccio, non si tira mai indietro.

Questa è la cronaca affettiva di un pranzo d’estate che si è trasformato. Lì, dove il profumo di cibo portato da casa e il richiamo del mare creavano il solito teatro familiare, è arrivato l’imprevisto. E al centro della scena, tra un richiamo e l’altro, sono rimasti un ricordo di infanzia, il coraggio di più generazioni e un sussurro di nonna che somigliava a una formula segreta.

Zio Amerigo, la salita e nonna Ortensia sulle spalle

Lo zio Amerigo, per tutti Migo aveva già dato prova della sua ostinazione quando si era caricato sulle spalle nonna Ortensia per affrontare il sentiero verso la spiaggia. A sessant’anni, alto ben oltre il metro e ottanta con quel fisico fatto di forza vera, aveva riso del sudore sulla fronte e aveva sistemato la nonna sotto l’ombrello come fosse il bene più prezioso. Intorno, il trambusto di parenti e il caldo d’agosto. L’aria vibrava, le conversazioni salivano e scendevano come onde: qualcuno discuteva del menù, altri scherzavano, i più giovani sonnecchiavano dopo una notte troppo lunga.

Io davo una mano allo zio e vigilavo su nonna. A volte mi rimprovero di non passare abbastanza tempo con lei. La vita spinge altrove: il lavoro, le scadenze, i compromessi. Eppure è bastato vederla seduta comoda, un sorriso discreto, per sentire quanto ancora ruotiamo attorno alla sua presenza. Mio figlio, che di anni ne ha sedici girava tra i cugini a caccia di attenzioni e, com’è tipico, di promesse: l’età dei desideri mai davvero sazi, io lo so bene; mi sono sposato quando ne avevo venti e certe impazienze non si dimenticano.

Il pettirosso e le parole che non ho mai smesso di sentire

Quel giorno, sotto al sole, mi è tornato addosso un ricordo nitido. Ero bambino e avevo trovato un pettirosso fermo tra polvere ed erba secca. Non ebbi il coraggio di toccarlo. Chiamai nonna Ortensia, che lo prese tra le mani come si fa con una cosa fragile e preziosa. Le palpebre le si abbassarono appena, le labbra si mossero piano: non so se fosse preghiera o qualcos’altro, ma quel suono aveva il ritmo di una invocazione. Poi le mani si aprirono e l’uccellino, contro ogni attesa, si alzò in volo.

Da allora mi ripetono che fu uno scherzo, che la fantasia infantile completa da sé ciò che desidera. Eppure, per me, nonna Ortensia porta con sé un tratto di mistero. È una sensazione che non si discute: si custodisce. Per questo, quando più tardi avrei avuto bisogno di un gesto impossibile, ho pensato a quelle mani a coppa, a quel soffio leggero, a quel «vai» sussurrato nel punto esatto in cui la speranza si inciampa nel reale.

L’imprevisto in mare: il cerchio della famiglia e la bambina tra le braccia

Il pranzo scorreva, le battute rimbalzavano, finché un richiamo spezzò la gioia corale. Voci dal largo, braccia che chiedevano aiuto, una barca malmessa e la chiara sensazione che qualcosa stesse precipitando. Mi tuffai per primo, poi vidi zio Migo superarmi con bracciate fiere, e a ruota altri parenti. La spiaggia, in un lampo, diventò una catena spontanea: materassini, ciambelle, mani tese, corpi stremati che affioravano. Il baccano si trasformò in urgenza l’allegria in determinazione.

Mi affidò il destino una piccola figura: un corpicino vestito di colori vivaci, la testa riversa, il respiro assente. La portai a riva reggendo la nuca, mentre un giovane si presentava come infermiere e iniziava una rianimazione ostinata. Attorno, confusione solidale: c’era chi correva con acqua e cibo, chi tornava in acqua per un’altra bracciata, chi organizzava un angolo d’ombra come un ospedale improvvisato. Io guardavo quel volto immobile e rivedevo mio figlio quando aveva tre anni, addormentato tra me e mia moglie: la stessa pace crudele che non vorresti mai su un viso di bambina.

Lo sguardo di nonna Ortensia e il sussurro che non si spiega

Il ragazzo non si arrese, ma la bambina non rispondeva. Fu allora che incrociai lo sguardo di nonna Ortensia. Era rimasta lì, composta, come un faro discreto tra il frastuono. La raggiunsi con la piccola tra le braccia e gliela posai sul petto. Nonna appoggiò le mani sulla nuca della bambina e sussurrò. Non so dirvi cosa: una litania forse una preghiera, forse le stesse parole che avevo sentito da bambino. Aprì le mani e disse piano: «Vai».

La razionalità ride, a volte. Io stesso, per un istante, mi dissi sciocco. Ma un colpo di tosse mi bagnò la spalla. Poi un altro. Le diedi un lieve colpo sulla schiena, come si fa per aiutare un neonato dopo la poppata. L’acqua uscì a fiotti, la bambina prese aria e pianse. Quel pianto ruppe un incantesimo: mia moglie la prese con sé e corse verso chi potesse assisterla meglio. Lo zio Migo e gli altri continuavano a portare a riva persone esauste; attorno, la spiaggia era diventata una grande comunità che si aggiustava da sola, tra corse, abbracci e sguardi increduli.

Mi inginocchiai davanti a nonna Ortensia. Le ossa sporgevano sotto il costume, il profilo era quello di chi ha attraversato molto. Mi accarezzò i capelli con una mano lieve. Dentro, qualcosa cedeva e insieme si ricomponeva. Il mare tornava piano a essere mare; noi, una famiglia stanca e grata; lei, il nostro baricentro segreto. Se qualcuno mi chiede cosa sia successo davvero, rispondo così: un gruppo di persone ha fatto il possibile, e in mezzo c’è stata una voce antica che ha dato coraggio. Il resto è quel tratto di mistero che non ho nessuna fretta di spiegare.