Ristoranti con vista in Italia: i migliori indirizzi per un’esperienza gastronomica indimenticabile

Dai laghi del Nord alle coste del Sud, ecco i ristoranti italiani dove il panorama è un ingrediente fondamentale. Scopri dove mangiare con vista mozzafiato!

In Italia, la bellezza del paesaggio si fonde con l’eccellenza gastronomica, creando esperienze uniche dove il cibo diventa solo una parte di un’esperienza sensoriale completa. La guida Bella Vista ha selezionato 300 indirizzi in ogni regione, dove il panorama diventa protagonista, trasformando ogni pasto in un’avventura visiva.

Dalle scogliere a picco sul mare alle vette innevate, dai vigneti ai borghi storici, l’Italia offre una varietà di scenari che rendono ogni viaggio gastronomico indimenticabile. Gli autori della guida hanno selezionato tre ristoranti particolarmente suggestivi, uno al Nord, uno al Centro e uno al Sud, che rappresentano al meglio lo spirito di questa iniziativa.

La Rampolina: un tuffo nel Lago Maggiore

Sul Lago Maggiore a Campino di Stresa, si trova La Rampolina un ristorante dove la terrazza offre una vista mozzafiato sul Golfo Borromeo, le isole e le montagne. Il panorama cambia con le ore del giorno, dalla luce intensa del mezzogiorno ai tramonti, fino alle luci della costa che si riflettono sull’acqua dopo il calare del sole. Anche in inverno, grazie alle ampie vetrate della sala, la vista resta protagonista.

La cucina segue il ritmo delle stagioni, proponendo una rilettura contemporanea della tradizione piemontese. Il menu cambia ogni mese, con pasta e dolci fatti in casa e una selezione di vini del territorio che completano l’esperienza.

Clandestino Susci Bar: la magia del Conero

Nelle Marche, a Portonovo, il Clandestino Susci Bar si affaccia sulla baia ai piedi del Monte Conero. La posizione è uno dei suoi punti di forza, tra le falesie del Parco regionale del Conero e il mare, in uno degli angoli più suggestivi della Riviera del Conero.

La cucina è firmata da Moreno Cedroni, chef anche del ristorante La Madonnina del Pescatore a Senigallia, due stelle Michelin. Il menu è costruito soprattutto sul pesce, con una continua ricerca e contaminazioni che mantengono sempre al centro la materia prima.

Taverna del Porto: il Salento nel piatto

In Puglia, a Tricase Porto, nel Salento, la Taverna del Porto offre una vista spettacolare sul Mediterraneo. Le grandi vetrate affacciate sul mare fanno entrare il paesaggio nella sala, diventando il filo conduttore di tutta l’esperienza gastronomica.

Il ristorante, gestito dai fratelli Coppola, ha costruito la propria identità intorno al pescato locale, proposto in tutte le sue declinazioni: dal crudo alla griglia, fino ai fritti. Tra i piatti simbolo della casa ci sono le linguine aglio, olio, peperoncino e mare, mentre gli interni richiamano l’atmosfera delle tradizionali taverne marinare.