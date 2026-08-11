Dove i turisti sono più esposti a furti e truffe: la classifica delle città più pericolose

Parigi, Las Vegas e New York sono tra le città più a rischio per borseggi e truffe ai turisti. Scopri come proteggere i tuoi effetti personali durante il viaggio

Quando si pianifica un viaggio all’estero, l’attenzione è spesso rivolta a voli, alloggi e itinerari. Tuttavia, è fondamentale considerare anche un altro aspetto cruciale: la sicurezza personale. Alcune città turistiche sono particolarmente esposte a borseggi e truffe e conoscere i rischi può fare la differenza tra una vacanza serena e un’esperienza spiacevole.

Una recente analisi ha identificato le destinazioni internazionali dove i viaggiatori devono prestare maggiore attenzione ai propri effetti personali. Tra queste, Parigi si distingue come la città più a rischio, seguita da Las Vegas e New York. Anche alcune città italiane, come Roma e Milano, figurano nella classifica, segnalando la necessità di adottare precauzioni specifiche.

Parigi: la capitale dei borseggiatori

Parigi, con i suoi monumenti iconici e il flusso costante di turisti, è un terreno fertile per i borseggiatori. Le aree più critiche includono i dintorni della Torre Eiffel e Montmartre dove la folla e l’eccitazione del turismo creano opportunità per i ladri. Per ridurre il rischio, è consigliabile evitare di tenere oggetti di valore in tasche facilmente accessibili e utilizzare borse a tracolla con chiusure sicure.

Las Vegas e New York: truffe e furti nelle metropoli

Las Vegas, famosa per i suoi casinò e la vita notturna, è al secondo posto nella classifica delle città più a rischio. La combinazione di turisti distratti e ambienti affollati rende la città un bersaglio ideale per truffatori e borseggiatori. Anche New York con la sua densità urbana e il costante flusso di visitatori, è una delle destinazioni più esposte a piccoli furti e truffe.

In entrambe le città, è fondamentale mantenere un alto livello di attenzione, soprattutto in aree come Times Square a New York e lungo il Las Vegas Strip. Utilizzare casseforti in hotel per documenti e oggetti di valore e evitare di esibire denaro in pubblico possono ridurre significativamente i rischi.

Roma e Milano: le città italiane nella lista nera

Roma, con il suo ricco patrimonio storico e culturale, è quarta nella classifica delle città più a rischio per borseggi e truffe. Le zone più critiche includono il Colosseo la Fontana di Trevi e il centro storico, dove i turisti sono spesso presi di mira. Anche Milano, al 12° posto, richiede cautela, soprattutto nelle aree più frequentate come il Duomo e la Galleria Vittorio Emanuele II.

Per proteggersi, i viaggiatori dovrebbero evitare di portare con sé grandi quantità di denaro e utilizzare borse antisfondamento. Inoltre, è utile informarsi in anticipo sulle tecniche di truffa più comuni, come il trucco delle tre campanelle per riconoscere e evitare situazioni sospette.

Venezia: il nascondiglio dei borseggiatori

Un episodio recente a Venezia ha rivelato un inatteso nascondiglio di refurtiva. Durante il crollo di una porzione del controsoffitto nel Sottoportego del Tentor sono stati rinvenuti portafogli e documenti personali, presumibilmente sottratti durante borseggi nel centro storico. Questo episodio ha portato alla luce un problema più ampio di sicurezza nella zona, con residenti che segnalano un continuo via vai di persone sospette.

Le autorità locali stanno indagando per risalire ai proprietari degli oggetti ritrovati e per identificare i responsabili dei furti. Questo caso sottolinea l’importanza di segnalare tempestivamente situazioni sospette e di collaborare con le forze dell’ordine per migliorare la sicurezza nelle aree turistiche.

L’influencer che combatte le truffe a Roma

Ash Kamangar, noto come Guardian of Rome è un influencer che si impegna a smascherare borseggiatori e truffatori nel centro storico di Roma. Recentemente, Kamangar è stato aggredito mentre documentava un tentativo di truffa alla Fontana di Trevi. L’influencer ha riportato gravi lesioni, ma il suo lavoro ha portato all’identificazione e all’arresto dei responsabili.

La Procura ha chiesto il carcere per i due aggressori, evidenziando l’importanza della lotta contro la micro-criminalità. Questo episodio ha anche messo in luce il fenomeno dei maranza gruppi di giovani che agiscono in aree come il Colosseo e Trastevere sfruttando la chiusura dei locali per commettere furti.

Per i turisti, la consapevolezza e la prudenza sono fondamentali per godere appieno delle meraviglie delle città italiane senza diventare vittime di truffe e borseggi.