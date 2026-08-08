Antica Cagliari: la visione imprenditoriale di Alberto Melis e i suoi chef stellari

Dai riflessi argentei del mare al Poetto alla creatività dei piatti di Antica Cagliari, scopri come Alberto Melis e i suoi chef hanno creato un impero culinario

Il mare di Cagliari, con i suoi riflessi argentei al mattino, fa da cornice ai tre ristoranti del gruppo Antica Cagliari. Ogni locale racconta una storia unica, frutto della visione imprenditoriale di Alberto Melis e della passione dei suoi chef.

In questo articolo, esploreremo come tre professionisti della cucina hanno trasformato la tradizione sarda in esperienze gastronomiche indimenticabili.

La luce del mattino che attraversa le grandi vetrate del Lungomare Terrazza al Poetto accoglie i clienti con un’atmosfera unica. Qui, lo chef Giantonio Pibiri, proveniente da una famiglia di agricoltori e pastori, esalta il gusto degli ingredienti con una cura meticolosa. Dopo una carriera nel settore informatico, ha scelto di dedicarsi alla chimica degli ingredienti studiando all’Etoile Academy di Parigi. La sua passione per le arti marziali si riflette nella disciplina e nella precisione con cui gestisce la cucina.

Le origini di Antica Cagliari e il ruolo di Alberto Melis

La storia del gruppo Antica Cagliari inizia nel 2010 con l’apertura del ristorante omonimo in un palazzo storico. Alberto Melis, titolare del gruppo, ha saputo individuare i professionisti capaci di interpretare la sua visione imprenditoriale. Ogni locale ha un’identità distinta, ma tutti condividono la qualità delle materie prime e delle persone. La collaborazione tra Melis e i suoi chef è nata più di 30 anni fa, quando entrambi lavoravano nelle cucine di un ristorante. Da allora, hanno costruito insieme un impero culinario che unisce tradizione e innovazione.

Alessandro Garau e la brigata del Ristorante Antica Cagliari

Alessandro Garau, chef del Ristorante Antica Cagliari, è un professionista riconosciuto che si impegna anche come docente e certificatore di competenze nella ristorazione. La sua filosofia si basa sull’armonia e sui rapporti umani, fondamentali per una brigata affiatata. Garau crede che una squadra che lavora bene insieme cucina meglio e si diverte di più. La sua cucina è un equilibrio perfetto tra tecnica e passione, dove ogni piatto racconta una storia.

Nicola Mura e la creatività del Bistrot Antica Cagliari

Nicola Mura, chef del Bistrot Antica Cagliari, ha una storia di determinazione e rivincita. Dopo una lunga gavetta e collaborazioni con chef stellati, è diventato socio onorario in Euro-Toques. Il Bistrot è nato grazie all’intuito di Alberto Melis, che ha scelto Mura per interpretare una proposta culinaria originale. La creatività è la cifra del Bistrot, dove la tradizione si fonde con l’innovazione in piatti che sorprendono e deliziano i clienti.

La filosofia di Antica Cagliari: qualità e accoglienza

L’accoglienza per cui è nota Antica Cagliari è solo la parte finale di un lungo percorso che parte da una passione comune. Le storie personali dei tre chef si intrecciano e diventano collaborazioni di successo, amicizia e stima. Se gli chef hanno il merito di offrire ai loro ospiti piatti che portano emozioni e bontà insieme, ad Alberto Melis va riconosciuta la visione imprenditoriale con cui ha saputo definire per ogni locale un’identità distinta. Un’esperienza gastronomica sempre diversa in cui la qualità delle materie prime e delle persone si amalgamano in un’unica ricetta.