Scopri i prezzi dei menu di Villa Crespi, le opzioni per soggiornare e i passaggi per prenotare senza intoppi.

Villa Crespi è una destinazione di alta cucina e ospitalità sul Lago d’Orta, guidata dallo Chef Antonino Cannavacciuolo. Qui trovi i prezzi aggiornati per il menu degustazione disponibile come esperienza regalo, le informazioni chiave per i soggiorni in villa e le istruzioni pratiche su come prenotare ristorante e camere. L’obiettivo è aiutarti a pianificare la tua visita con dati concreti, evitando sorprese al momento della scelta.

Il ristorante vanta tre stelle Michelin e propone percorsi degustazione e piatti à la carte in un contesto moresco affacciato su Orta San Giulio. Oltre all’esperienza gastronomica, la dimora ospita un hotel di charme con suite e camere DeLuxe. In questa guida trovi il costo del menu degustazione Itinerario quando acquistato come gift experience, le condizioni di utilizzo e i canali migliori per riservare tavolo e soggiorno.

Prezzi e menu: il costo dell’esperienza Itinerario

Per chi desidera un riferimento di prezzo chiaro, è disponibile l’esperienza regalo con menu degustazione “Itinerario” a 510,00 € a persona. Il pacchetto comprende 5 portate firmate dallo Chef, un calice di aperitivo, la selezione di vini in abbinamento al percorso, acqua e caffè. Si tratta di un viaggio gastronomico che ripercorre suggestioni dal Sud al Piemonte, pensato per un’esperienza completa al tavolo del ristorante 3 stelle Michelin della villa.

Questa gift experience ha validità 6 mesi dalla data di emissione e può essere utilizzata a pranzo il mercoledì, giovedì e venerdì. È riservata a maggiorenni e non è utilizzabile a cena, nei weekend e nei giorni festivi. Oltre al percorso Itinerario, il ristorante propone altri menu degustazione e un’opzione à la carte con composizioni di piatti: le tariffe di queste alternative possono variare in base alla scelta e alla stagionalità, pertanto è consigliabile verificare i dettagli più aggiornati attraverso i canali ufficiali.

Soggiornare a Villa Crespi: camere, suite e cosa aspettarsi

La dimora ospita un hotel di lusso con suite e camere DeLuxe, per un totale di 14 ambienti. La cornice è quella di un palazzo moresco ottocentesco, con ambienti ricercati e servizio orientato al dettaglio. Questo rende il soggiorno un’estensione naturale dell’esperienza gastronomica: per molti ospiti cenare o pranzare al ristorante e pernottare in villa significa comporre un’unica esperienza immersiva tra accoglienza e cucina d’autore.

I prezzi delle camere possono variare in base a tipologia, periodo e disponibilità. Poiché le tariffe non sono fornite qui in dettaglio, il percorso più affidabile è consultare il sito ufficiale o contattare direttamente la struttura per un preventivo personalizzato. Suggerimento: in periodi di alta richiesta, come ponti e stagioni di punta, conviene pianificare con anticipo e valutare soluzioni flessibili su date e tipologia di camera per trovare la combinazione ideale tra budget ed esperienza.

Come prenotare ristorante e hotel

Prenotare il ristorante: tavolo o gift experience

Per un tavolo al ristorante 3 stelle Michelin, privilegia i canali ufficiali (sito o contatti diretti) così da visualizzare in tempo reale la disponibilità di pranzo e cena, eventuali politiche di caparra e condizioni di cancellazione. Se possiedi un voucher del menu “Itinerario” da 510,00 € a persona, ricordati che è valido 6 mesi dalla data di emissione e utilizzabile solo a pranzo il mercoledì, giovedì e venerdì; non è valido a cena, nei weekend o nei festivi, ed è riservato a maggiorenni. Al momento della prenotazione, indica sempre il codice del voucher per agevolare la conferma.

Riservare una camera: canali e suggerimenti pratici

Per il soggiorno, utilizza il booking ufficiale dell’hotel o contatta la reception per ricevere tariffe, politiche di pagamento e informazioni su eventuali pacchetti che includono cena o esperienze. In presenza di date rigide, verifica in anticipo le politiche di modifica per mantenere un certo margine di flessibilità. Se desideri coordinare pranzo al ristorante e pernottamento, effettua prima un controllo incrociato di disponibilità tra sala e camere, così da bloccare entrambe le componenti nello stesso momento.

Chiusure stagionali e finestre di utilizzo

Programmare per tempo aiuta a evitare disguidi. Sono già note alcune chiusure stagionali: la struttura resterà chiusa dal 4 al 28 gennaio 2027 e dal 9 al 19 agosto 2027 compresi. Se stai valutando un voucher con validità 6 mesi, tieni conto di queste finestre di chiusura e delle limitazioni sull’utilizzo a pranzo nei giorni feriali indicati. Per richieste speciali (allergie, intolleranze, ricorrenze), segnala tutto in fase di prenotazione: il servizio potrà così proporre un percorso personalizzato nel rispetto delle linee guida del menu.

Per definire i prezzi e fissare la tua esperienza: considera il menu “Itinerario” come riferimento certo a 510,00 € a persona con wine pairing incluso quando acquistato come gift experience; per altri menu e per i soggiorni, verifica direttamente le tariffe aggiornate via sito ufficiale o contatti della struttura. Con queste informazioni potrai organizzare senza intoppi un appuntamento di alta cucina e un soggiorno all’insegna dell’ospitalità d’eccellenza sul Lago d’Orta.