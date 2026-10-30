Scopri il menu pasquale a 9 portate di Cannavacciuolo e i costi del soggiorno di lusso a Villa Crespi.

Nel cuore del Lago d’Orta, Villa Crespi accoglie per la Pasqua 2026 una proposta culinaria firmata dallo chef Antonino Cannavacciuolo. L’ambiente, caratterizzato da una sontuosa architettura moresca, diventa il palcoscenico di un percorsi sensoriale che mette a confronto la tradizione campana del capo e i sapori autentici del Piemonte.

Il menu degustazione di Pasqua: nove esperienze a tavola

Il percorso si apre con il “Buon Viaggio”, una serie di piccoli assaggi che anticipano le portate principali. Proseguono gli antipasti: scampi nudi in infusione mediterranea alla pizzaiola, accompagnati da un’emulsione di polpo, porro, mandorla, pomodoro e pop-corn di cavolfiore, una combinazione di mare e croccantezza vegetale.

Primi piatti tra tradizione e innovazione

La prima proposta di pasta è lo spaghetto allo zafferano arricchito da ricci di mare e quinoa soffiata, un richiamo al profumo mediterraneo. Il secondo primo è il plin d’anatra servito con una zuppetta di fegato grasso, latte di bufala e lampone, che esalta la raffinatezza piemontese.

Secondi e dolci, chiusura di prestigio

Il secondo di terra si presenta come un cilindro di pasta farcito con carne alla genovese e carciofo spontaneo, equilibrio perfetto tra rustico e ricercato. Dopo il pre-dessert, la scena finale è occupata dal dessert signature Villa Crespi, dalla colomba pasquale rivisitata al babà con code di aragosta, una chiusura dolce che celebra la festività in chiave contemporanea.

Costi del pranzo e possibili abbinamenti di vino

Il menu degustazione è proposto a 350 € a persona, bevande escluse. Chi desidera un accompagnamento più curato può scegliere il percorso Itinerario, una selezione di calici che viaggia da Nord a Sud Italia, disponibile a pagamento aggiuntivo. In alternativa, la carta dei vini offre un’ampia gamma di etichette per abbinamenti su misura.

Pacchetto soggiorno di due notti: lusso e benessere

Per chi vuole trasformare la Pasqua in una fuga romantica, Villa Crespi propone un pacchetto di due notti in suite con vista lago. La Executive Suite (38 m²) parte da 3.311 €, mentre la sontuosa Master Suite Sheherazade (51 m²) parte da 3.969 €. Il prezzo comprende colazione gourmet al ristorante, cena con il menu Itinerario, massaggio di coppia “Dolce Vita” di 75 minuti e un welcome in camera con colomba artigianale firmata Cannavacciuolo Lab. Le date disponibili per il check-in sono il 3, 4 o 5 aprile 2026.

Oltre alla cena principale, gli ospiti possono arricchire l’esperienza con una degustazione vini itinerario (costo extra) o scegliere vini à la carte. È inoltre possibile prenotare una cena presso il ristorante vicino Lacqua by Lake, per chi desidera esplorare ulteriori proposte gastronomiche del territorio.

La Pasqua 2026 a Villa Crespi combina cucina stellata, vista panoramica sul lago e servizi di benessere, proponendo una proposta di prezzo elevata ma coerente con l’esclusività dell’offerta.