Negli ultimi anni la friggitrice ad aria ha conquistato molte cucine grazie alla promessa di cibi croccanti con pochissimo grasso. Molti la limitano ancora alle classiche patatine, ma il cestello può trasformarsi in un vero e proprio forno a convezione, capace di dorare carne, pesce, verdure e persino dessert.

In questo articolo trovi cinque proposte diverse, pensate per essere preparate in pochi minuti e con ingredienti di uso comune.

Ogni ricetta è accompagnata da indicazioni pratiche su tempi di cottura, temperature consigliate e suggerimenti per presentare i piatti al meglio. L’obiettivo è dimostrare che la friggitrice ad aria può diventare il tuo alleato quotidiano in cucina, riducendo l’uso di olio e semplificando la pulizia, senza rinunciare al gusto.

Straccetti di pollo croccanti

Gli straccetti di pollo vengono prima avvolti in una panatura a base di pangrattato, parmigiano grattugiato e paprika, poi cotti a 200°C per circa 8-10 minuti, girandoli a metà cottura. Il risultato è una carne tenera all’interno e una crosta dorata all’esterno, perfetta da servire con maionese aromatizzata o una salsa al limone. Questa preparazione è ideale sia come secondo piatto che come finger food per un aperitivo veloce.

Verdure e pesce: pomodorini confit, zucchine dorate e branzino al limone

Per gli amanti delle verdure, i pomodorini confit sono una gioia di gusto: i datterini vengono conditi con zucchero, origano, timo, menta e un filo di olio, poi cotti a 150°C per 10 minuti. Il risultato è una dolcezza concentrata e una leggera caramellizzazione, ottima da usare su bruschette, insalate o come contorno.

Le zucchine tagliate a bastoncino, passate nel mix di pangrattato e parmigiano, con un pizzico di timo e origano, richiedono 12-15 minuti a 190°C. Il loro interno rimane morbido mentre l’esterno diventa croccante, ricordando la frittura tradizionale ma con una frazione dell’olio.

Il branzino intero, pulito e spennellato con olio extravergine, succo di limone, aglio tritato e erbe aromatiche, cuoce in 10-12 minuti a 200°C. La pelle risulta dorata e croccante, mentre la carne resta succosa e profumata. È una scelta eccellente per chi desidera un secondo leggero ma saporito.

Dolce veloce: tortino al cioccolato

Il tortino di cioccolato nasce dalla fusione di cioccolato fondente, burro e vaniglia, versato in stampini unti e spolverati con zucchero di canna. La cottura avviene a 180°C per circa 9-10 minuti, ottenendo un cuore fondente e una superficie leggermente croccante. Una spolverata di zucchero a velo completa il dessert, ideale da servire subito per preservare la consistenza cremosa.

Questa ricetta permette di soddisfare una voglia di dolce senza accendere il forno tradizionale, risparmiando energia e tempo. Può essere accompagnata da una pallina di gelato alla vaniglia o da una macedonia fresca per un contrasto di temperature.