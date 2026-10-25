Tre stelle Michelin, terre lontane e un orto al centro: i 32 chef premiati ridisegnano il lusso italiano.

Il 22 ottobre scorso la Sala Zuccari del Palazzo Giustiniani, nel cuore di Roma, è stata teatro di una cerimonia senza precedenti: la prima edizione del Premio Luxury Food. Trenta-due chef di fama internazionale hanno ricevuto il riconoscimento per il loro impegno nel trasformare la cucina in veicolo di cultura, etica e sostenibilità. L’iniziativa, ideata dalla giornalista e docente universitaria Annalisa Cavaleri, ha trovato il patrocinio del Senato della Repubblica e del Ministero del Made in Italy, con la presenza del vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio.

Un nuovo concetto di lusso: da eccesso a identità territoriale

Secondo le parole di Cavaleri, il vero lusso non è più legato al superfluo, ma alla capacità di valorizzare ingredienti semplici diventando protagonisti di una narrazione più ampia. Una cipolla, una carota o una foglia di broccolo, se trattate con creatività e rispetto per il territorio, possono diventare simboli di ricchezza culturale. Il Luxury Food intende quindi ribaltare il paradigma tradizionale, proponendo un “nuovo lusso Made in Italy” basato su identità, cultura, etica, sostenibilità e valorizzazione dei territori.

Le parole chiave del manifesto

Il libro di Cavaleri, *Luxury Food. Le parole chiave per strategie vincenti nell’enogastronomia di lusso*, ha anticipato i temi della cerimonia: identità, creatività, sostenibilità e valorizzazione dei territori. Il vicepresidente Centinaio ha sottolineato che la cucina italiana è Patrimonio Immateriale dell’UNESCO proprio per questi valori, invitando a difendere e promuovere una cultura gastronomica che sia “un’eredità positiva per i giovani”.

Gli chef premiati: un panorama globale al servizio dell’Italia

Tra i 32 vincitori figurano figure di spicco che hanno portato la tradizione italiana oltre confine. Umberto Bombana, con i suoi ristoranti a Hong Kong, e Paolo Casagrande, al Lasarte di Barcellona, dimostrano come la cucina italiana possa dialogare con culture basche e mediterranee. Hélène Darroze a Londra, Ana Roš in Slovenia e Sven Erik Renaa in Norvegia enfatizzano la biodiversità dei loro territori di origine, creando piatti che celebrano il luogo di provenienza.

Territorio e orto: laboratori vivi di innovazione

Alcuni premiati hanno spostato il loro focus nei giardini. Enrico Crippa, a Piazza Duomo di Alba, e Michelangelo Mammoliti, a La Rei Natura, considerano l’orto come laboratorio permanente, dove erbe, fiori e germogli diventano protagonisti su piatti stellati. Stefano Baiocco a Villa Feltrinelli e Davide Guidara ai Tenerumi di Vulcano invitano gli ospiti a sperimentare la cucina delle piante, dimostrando che il lusso non è sinonimo di privazione, ma di ricerca autentica.

Altri chef, come Anthony Genovese al Pagliaccio di Roma o Antonio Guida al Seta di Milano, intrecciano le tradizioni locali con influenze francesi, asiatiche e mediorientali, creando mappe gastronomiche che uniscono cinque continenti in un unico menù. Sul versante marittimo, Mauro Uliassi a Senigallia e Moreno Cedroni a Capogiro mostrano come la pesca sostenibile possa diventare protagonista di piatti di alta cucina.

Impatto e prospettive: un’eredità per le nuove generazioni

Il riconoscimento non si limita a premiare la bravura tecnica: vuole anche incoraggiare il trasferimento di conoscenze. Chef come Cristina Bowerman, Jessica Rosval e Iginio Massari hanno avviato progetti di formazione per donne migranti o giovani apprendisti, dimostrando che il lusso gastronomico è anche responsabilità sociale. La tavola rotonda conclusiva, condotta da Angelo Mellone, ha affrontato temi come l’intelligenza artificiale in cucina, nuovi modelli di impresa e la lotta allo spreco, confermando che il Luxury Food è un modello operativo, non solo simbolico.

Con la presenza di figure di spicco del mondo accademico – Sebastiano Grandi, Alberto Mattiacci e Matteo Pauri – il premio ha anche sancito un legame tra ricerca scientifica e pratica culinaria. Il risultato è un network di professionisti che, condividendo best practice, contribuiscono a rendere il “nuovo lusso” un pilastro della cultura italiana, pronto a ispirare le future generazioni di cuochi e di consumatori consapevoli.