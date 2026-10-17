Errori in cucina, nessun grembiule blu e due uscite: la settima puntata di Bake Off Italia 2026 sorprende.

La settima puntata di Bake Off Italia 2026 è stata contraddistinta da un tema inusuale: imparare dagli errori. Trasformare un passo falso in un dolce di successo è stato il filo conduttore di tutte le prove, mentre la giuria ha deciso di non assegnare il tradizionale grembiule blu mettendo in evidenza la mancanza di costanza dei concorrenti.

Prova creativa: la tarte Tatin reinventata

Il primo banco ha richiesto la realizzazione di una tarte Tatin – classica torta rovesciata nata da un errore in cucina – entro cento minuti, con l’obbligo di usare una base di pasta brisée e un caramello ben definito. Luca ha proposto una versione salata ispirata alla Spagna, Danila ha portato i profumi della Puglia, mentre Donato ha offerto una variante caraibica con ananas, rum e cocco. Alcuni concorrenti, però, hanno subito difficoltà: basi troppo umide hanno compromesso la friabilità, mentre il caramello si è trasformato in amaro e bruciato.

Prova tecnica: la Saint Honoré con tre trabocchetti

Il celebre pasticciere Iginio Massari ha affidato ai partecipanti la Saint Honoré una torta francese composta da pasta sfoglia, bignè caramellati e crema chiboust. La ricetta fornita conteneva tre errori intenzionali: quantità sbagliate di caramello, indicazioni invertite per la cottura della sfoglia e una procedura errata per la montatura della crema. Onofrio è stato il più veloce a individuare le imprecisioni e ha realizzato una delle migliori versioni, conquistando il primo posto. Marco, invece, ha corretto un difetto nell’utilizzo del caramello e ha aiutato Clarissa nell’assemblaggio finale.

Prova a sorpresa: dolce al bicchiere e ingrediente misterioso

Il banco finale ha richiesto la preparazione di un dolce al bicchiere di grandi dimensioni, con più creme, una base croccante e una parte montata. Ogni concorrente ha dovuto pescare, dal frigorifero della conduttrice Brenda Lodigiani, un ingrediente a sorpresa: papaya, cedro, dragon fruit, grappa, arachidi, birra, feta, panna acida, pomodoro, spinaci e marshmallow sono stati distribuiti a caso. Gli ingredienti salati – feta, pomodoro e spinaci – hanno rappresentato una vera sfida, mentre Alessia ha brillato con l’abbinamento arachidi-cioccolato. Molti hanno trovato l’ingrediente più difficile quasi impossibile da integrare.

Il grembiule blu rimane vuoto e le doppie eliminazioni

Al termine della serata la giuria ha deliberato di non assegnare il grembiule blu sostenendo che nessun concorrente ha mantenuto un livello di eccellenza costante durante l’intera puntata. Questa decisione ha sottolineato la natura imperfetta dell’intera sfida. Successivamente, la votazione ha portato all’eliminazione di due pasticceri: Carmen, che ha commesso errori in tutte e tre le prove, è stata la sesta a lasciare il tendone. Vittoria, che ha mostrato segni di incertezza soprattutto nella prova tecnica, ha dovuto affrontare la soglia dell’eliminazione accanto a Carmen.

Tuttavia, la mancanza di costanza ha penalizzato i concorrenti, lasciando il grembiule blu inutilizzato e decretando due uscite dalla competizione.