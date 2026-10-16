Il pane resta la colonna delle tavole italiane, ma le specialità regionali stanno conquistando sempre più spazio.

Il settore della panificazione rappresenta uno dei pilastri della spesa alimentare delle famiglie italiane. Con un valore complessivo di 3,8 miliardi di euro il pane raggiunge l’87 % dei nuclei familiari e genera oltre un milione di tonnellate di prodotto all’anno nella grande distribuzione. Tuttavia, dietro questi numeri si nasconde un panorama in evoluzione: il pane tradizionale continua a dominare, ma le specialità regionali registrano una crescita a doppia cifra, spostando le dinamiche di acquisto verso una maggiore diversità.

Dati di mercato: volumi, valore e penetrazione

Secondo l’analisi realizzata da NIQ per conto di Vandemoortele, il bakery fresco a peso variabile comprende circa 1,2 milioni di tonnellate di pane all’anno, pari all’82 % dei volumi totali della categoria. Il segmento standard, con 878 000 t di produzione, genera circa 2,7 miliardi di euro, mentre le linee speciali – che includono ricette tradizionali, ingredienti pregiati e caratteristiche distintive – ne contano 369 000 t per un valore di 1,1 miliardi. La penetrazione del pane standard è dell’81 % delle famiglie, contro il 53 % per le versioni a valore aggiunto.

Tipologie più diffuse

Nel segmento classico, le baguette risultano il prodotto più presente (56 % di penetrazione), seguite da piccoli panini croccanti (55 %), ciabatte (50 %) e pagnotte (49 %). Per le specialità, le pagnotte e i panini croccanti condividono il 26 % di penetrazione, mentre le baguette raggiungono il 22 %.

Crescita delle specialità: 11 % a volume

Il segmento delle specialità regionali ha registrato un incremento dell’11 % in termini di volume rispetto all’anno precedente, accompagnato da un +7 % di valore. Questo trend non sottrae quote al pane tradizionale, che continua a crescere del 5 % a volume e del 6 % a valore, ma amplia l’offerta disponibile sugli scaffali, trasformando il banco del pane in un vero e proprio spazio di scoperta culturale. chef, panettieri e consumatori cercano prodotti che raccontino un territorio, una ricetta di famiglia o un ingrediente unico.

Il valore culturale dietro ogni pagnotta

Giulia Manzoni, Senior Category & Brand Manager Bread di Vandemoortele Italia, ricorda che ogni ricetta di pane è il risultato di un sapere radicato nella storia dei luoghi: farine locali, tempi di fermentazione, tecniche di impasto variano anche a pochi chilometri di distanza. Considerare il pane una semplice commodity significherebbe trascurare questo patrimonio di materie prime, processi e tradizioni.

Evento “Taste Tomorrow On Tour”: innovazione per gli artigiani

Nel contesto di questa evoluzione, la catena di incontri itineranti “Taste Tomorrow On Tour” è giunta alla sua ultima tappa del 2026 a Villa Quaranta, Ospedaletto di Pescantina (VR). Organizzato da Puratos Italia, l’iniziativa riunisce panettieri, pasticceri e cioccolatieri per confrontarsi su tendenze di consumo costi delle materie prime e difficoltà nella ricerca di personale qualificato. Dalle 14:30 alle 18:00, i partecipanti hanno potuto ascoltare case study, degustare viennoiserie, lievitati da ricorrenza e scoprire il progetto di cioccolato sostenibile Cacao-Trace.

Focus sull'innovazione del lievito madre

Un tema centrale è stato il lievito madre prodotto da Puratos nello stabilimento di Ceparana (La Spezia) secondo standard tradizionali ma con tecnologie all’avanguardia. Cristian Rizzotti, Sales Director di Puratos Italia, ha sottolineato la volontà di “essere sempre più vicini ai clienti, valorizzando le specificità locali”. L’evento ha inoltre anticipato l’espansione del tour nel 2027, con nuove tappe in altre regioni.

La sfida per la grande distribuzione sarà quella di proporre un assortimento chiaro, in cui ogni prodotto risponda a una funzione precisa e sia immediatamente riconoscibile per lo shopper.