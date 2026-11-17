Cinque chef stellati riuniti a Bariano per ricordare Luigi Veronelli nel centenario della nascita, con il ricavato destinato a formazione e solidarietà.

Mercoledì 18 novembre 2026, alle 20, il Convento dei Neveri di Bariano, in provincia di Bergamo, ospita una cena dedicata ai cento anni dalla nascita di Luigi Veronelli, scrittore e critico enogastronomico italiano. La serata porta il titolo «Alla ricerca dei cibi perduti», come il libro che Veronelli pubblicò nel 1968 per raccontare prodotti, ricette e saperi a rischio di scomparire. L’organizzazione è del Seminario Permanente Luigi Veronelli, associazione senza scopo di lucro fondata dallo stesso Veronelli nel 1986.

Il menu è firmato da cinque cuochi: Riccardo Monco dell’Enoteca Pinchiorri di Firenze, Ugo Alciati di Guido Ristorante a Serralunga d’Alba, Salvatore Morello di Inkiostro a Parma, Ezio Gritti e Roberto «Bobo» Cerea di Da Vittorio a Brusaporto. Ad aprire la cena sono le entrée di benvenuto di Alessandro Salsano, chef del Convento dei Neveri. Una selezione di formaggi Luigi Guffanti, affinati nelle cantine di Arona, accompagna il percorso, insieme a vini di sette cantine italiane: Cà del Bosco, Casale del Giglio, Quintodecimo, Venica & Venica, Castellare di Castellina, Tenuta San Leonardo e Maculan.

Dai piatti ai cibi perduti

Monco propone 100% Zucca, con zucca gialla in carpione, fonduta di zucca al miso di ceci, croccante di polenta e semi di zucca fritti. Alciati presenta gli agnolotti del plin al sugo d’arrosto, con il ripieno, la sfoglia e la chiusura lavorate a mano. Morello cucina l’astice grigliato con curry emiliano, broccolo Bimi e bergamotto. Gritti serve il controfiletto di cervo in salsa leggera alla liquirizia e menta, con scalogno brasato al miele di castagno. Chiude Cerea con il suo Monte Bianco, dessert legato alla tradizione della famiglia.

Due progetti sostenuti dal ricavato

L’intero incasso andrà a due iniziative. La prima è la formazione di giovani degustatori nell’ambito del Progetto Sensoriale Guida Oro Veronelli. La seconda prevede laboratori di educazione ambientale e alimentare per ragazzi in Italia e un progetto ad Agadez, in Niger, dove donne contadine ricevono formazione su tecniche sostenibili di produzione degli ortaggi. Entrambi i percorsi sono gestiti dalla Fondazione Acra.

Aldo Tagliaferri, presidente del Seminario Veronelli, descrive la serata come un modo per celebrare il centenario nel luogo dove è conservata la memoria di Veronelli, il Veronelli, spazio espositivo permanente interno al Convento. La quota di partecipazione è di 250 euro a persona.