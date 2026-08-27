Andrea Berton ai Giochi del Mediterraneo: Perché la Scelta dello Chef non Pugliese?

La scelta di Andrea Berton per la cena di gala dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 ha scatenato una vivace polemica. Scopri perché e cosa ne pensano gli esperti.

La scelta di Andrea Berton come chef per la cena di gala dei XX Giochi del Mediterraneo a Taranto ha acceso un dibattito acceso nel mondo della gastronomia. La decisione di affidare la regia del menu a uno chef non pugliese ha sollevato critiche e riflessioni sul valore del territorio e delle competenze locali.

Andrea Berton, noto chef milanese, è stato scelto dallo sponsor Olio Pujje, partner principale dell’evento. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti, con alcuni che vedono nella scelta un’opportunità di valorizzazione del territorio attraverso l’uso di materie prime locali, e altri che criticano la mancanza di rappresentanza degli chef pugliesi.

La Scelta di Andrea Berton: Chi ha Deciso?

La polemica è nata dalla percezione che la scelta di Berton sia stata dettata da interessi commerciali piuttosto che da una volontà di valorizzare la cucina locale. Olio Pujje, l’azienda tarantina che ha sponsorizzato l’evento, ha chiarito che la decisione è stata presa in collaborazione con il Comitato Organizzatore Taranto 2026.

“Nell’organizzazione della serata, alla nostra azienda è stato affidato il compito di contribuire alla definizione del progetto gastronomico e di individuare lo chef cui affidarne la realizzazione, all’interno di un percorso condiviso con i soggetti coinvolti nell’evento”, ha dichiarato Monica Pica, titolare di Olio Pujje.

Il Ruolo degli Sponsor

La scelta di Berton è stata motivata dalla necessità di coinvolgere uno chef di riconosciuta notorietà nazionale e internazionale. Olio Pujje ha sottolineato che la decisione non è stata presa contro la Puglia, ma per evitare campanilismi e rivalità tra i professionisti del territorio.

“Limitare la scelta ai soli chef pugliesi avrebbe inevitabilmente generato malumori, gelosie e rivalità tra i numerosi professionisti del territorio. La scelta di Andrea Berton non è stata una scelta contro la Puglia, contro i suoi chef o contro la sua ristorazione“, ha affermato l’azienda.

La Reazione del Mondo Gastronomico Pugliese

Non tutti hanno accolto la scelta con favore. Monica Caradonna, tarantina doc, ha espresso il suo disappunto per la mancata valorizzazione delle competenze locali. “Taranto e la Puglia sono usate solo come cartolina, scenografia e non c’è valorizzazione del territorio e delle competenze”, ha dichiarato.

Luciano Pignataro, giornalista gastronomico, ha sollevato dubbi sulla trasparenza della scelta, suggerendo che la decisione sia stata influenzata dal rapporto commerciale tra Olio Pujje e Berton. “A scegliere Berton è stata l’azienda che gli fornisce l’olio extravergine di oliva”, ha scritto Pignataro.

La Valorizzazione del Territorio

Nonostante le critiche, Olio Pujje ha sottolineato che il menu della cena di gala ha valorizzato le materie prime locali. Il risotto alle erbe di Berton, ad esempio, è stato preparato con l’olio Pujje invece del burro, mettendo in risalto il prodotto pugliese.

“Pur non avendo finora trovato interlocutori e partner tra gli chef pugliesi, Olio Pujje continuerà a promuovere le produzioni e le professionalità regionali, nella convinzione che la valorizzazione del territorio non passi necessariamente dall’esclusione di competenze esterne, ma possa realizzarsi attraverso il loro incontro con le nostre aziende, i nostri produttori e le nostre materie prime”, ha dichiarato l’azienda.

La polemica ha messo in luce la complessità delle scelte organizzative per eventi di questa portata, dove si intrecciano interessi commerciali, valorizzazione del territorio e rappresentanza delle competenze locali. La discussione continua, ma una cosa è certa: la cena di gala dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 resterà un evento memorabile, sia per la sua cucina che per il dibattito che ha suscitato.