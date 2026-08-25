Cucina pugliese ai Giochi del Mediterraneo: tra eccellenze locali e dibattiti

La cucina pugliese è protagonista ai Giochi del Mediterraneo 2026, con un menu firmato da Andrea Berton che valorizza le eccellenze locali, suscitando dibattiti e riflessioni

I Giochi del mediterraneo 2026 hanno portato Taranto sotto i riflettori non solo per le competizioni sportive, ma anche per la sua ricca tradizione culinaria. La cena di gala, firmata dallo chef stellato milanese Andrea Berton ha suscitato un acceso dibattito sulla valorizzazione delle eccellenze locali.

La scelta di un cuoco milanese per interpretare la cucina pugliese ha sollevato domande sull’opportunità di coinvolgere chef locali. Questo ha aperto una riflessione più ampia sul riconoscimento delle tradizioni culinarie regionali e sul ruolo dei cuochi che le custodiscono ogni giorno.

La cucina pugliese sotto i riflettori

Il menu della cena di gala ha messo in mostra prodotti tipici come le cozze tarantine l’olio extravergine di oliva pugliese le olive e i sapori del mare. Questi ingredienti, fortemente identitari, rappresentano il cuore della cucina pugliese e sono stati scelti per esaltare la ricchezza del territorio.

Lo chef Donato Carra orgoglioso di vedere le eccellenze pugliesi riconosciute a livello internazionale, ha sottolineato l’importanza di non limitarsi alla semplice valorizzazione della materia prima. “La Puglia non è soltanto una materia prima da utilizzare per impreziosire il menu di uno chef di fama nazionale. È cultura gastronomica, storia, tecnica, sacrificio e soprattutto donne e uomini che ogni giorno trasformano quei prodotti in identità”, ha dichiarato.

La filiera della cucina pugliese

Carra ha invitato a riconoscere il lavoro di tutti coloro che contribuiscono quotidianamente a mantenere vivo il patrimonio gastronomico regionale. “Le cozze tarantine non sono semplicemente un ingrediente. L’olio pugliese non è semplicemente un condimento. Il pane, il pomodoro, le olive e il pesce non sono soltanto prodotti: sono la memoria di una terra e il lavoro di intere generazioni”, ha affermato.

La riflessione di Carra coinvolge l’intera filiera, dai produttori ai pescatori, dagli agricoltori a tutti gli operatori che contribuiscono a mantenere vivo il patrimonio gastronomico regionale. Valorizzare la Puglia significa valorizzare i suoi cuochi, i suoi produttori, i suoi pescatori e tutta quella filiera che ogni giorno rende possibile questo patrimonio.

Il dibattito sulla scelta dello chef

La scelta di un chef milanese per cucinare pugliese ha suscitato un dibattito acceso. Il giornalista Nicola Pepe ha posto una domanda provocatoria: “In Puglia non c’era nessuno in grado di farlo? Domanda: a parti invertite avrebbero chiamato un pugliese per cucinare lombardo?”.

Pepe ha premesso che non c’è nulla da discutere sulla professionalità di Berton, ma ha evidenziato un aspetto che merita di essere valutato. La cucina pugliese è famosa in tutto il mondo, e le cozze, cucinate da un tarantino, sono impossibili da battere.

Il dibattito ha messo in luce l’importanza di riconoscere e valorizzare le tradizioni culinarie locali, non solo attraverso la presenza di chef famosi, ma anche attraverso il lavoro quotidiano di chi custodisce e difende queste tradizioni.

La cucina del Mediterraneo, secondo Carra, dovrebbe essere caratterizzata da condivisione, identità e rispetto. È questa, per lui, la vera essenza della cucina mediterranea, che va oltre la semplice valorizzazione della materia prima e si fonda sul riconoscimento del lavoro e della dedizione di chi la vive ogni giorno.