Educazione del cliente e trasparenza nei ristoranti: cosa cambia

Scopri come il rapporto tra clienti e ristoratori sta cambiando, con un focus sulla trasparenza del menù e l'educazione del cliente.

La ristorazione è un settore in continua evoluzione, dove le dinamiche tra clienti e ristoratori stanno cambiando rapidamente. Due temi emergenti sono la trasparenza del menù e l’educazione del cliente che stanno ridefinendo le aspettative e le responsabilità di entrambe le parti.

In un’epoca in cui la fiducia e il rispetto reciproco sono fondamentali, è essenziale comprendere come queste nuove sfide stiano influenzando il mondo della ristorazione.

La trasparenza del menù: un obbligo legale e morale

La trasparenza del menù è un tema cruciale per garantire la fiducia dei clienti. La Corte di Cassazione ha stabilito che l’omissione di informazioni sui prodotti surgelati nel menù configura il delitto di tentata frode in commercio. Questo significa che i ristoratori hanno l’obbligo legale di indicare chiaramente la natura dei prodotti serviti.

La legge vuole tutelare la lealtà dello scambio commerciale, garantendo che ogni persona sappia esattamente cosa sta acquistando e consumando. La semplice potenzialità dell’inganno contenuta nel listino delle vivande è sufficiente a far scattare un procedimento giudiziario. Ad esempio, un ristoratore che offre “calamari alla griglia” senza specificare che sono surgelati, inganna il cliente che si aspetta un prodotto fresco.

La presenza di prodotti surgelati nei frigoriferi del locale, unita alla mancanza di indicazioni sul menù, integra il reato di tentata frode. Questo comportamento è considerato un rivelatore univoco della volontà del ristoratore di servire prodotti diversi da quelli dichiarati.

L’educazione del cliente: un rapporto di reciprocità

Il rapporto tra clienti e ristoratori non si basa solo sulla qualità del cibo, ma anche sull’educazione del cliente. Negli ultimi anni, sembra essersi progressivamente perso il concetto di reciprocità, dove il cliente non è più semplicemente un ospite, ma spesso si comporta come un critico.

Il cliente ha diritto di raccontare il proprio punto di vista, ma tra raccontare un’esperienza e pretendere che un ristorante funzioni secondo ogni propria esigenza personale c’è una differenza. Il cliente non è un re, ma un ospite che deve comprendere di trovarsi dentro un sistema fatto di persone, tempi, regole e professionalità.

Un ristorante non è il salotto di casa nostra, il cameriere non è un servitore personale e una cucina non è un laboratorio costruito per eseguire qualsiasi desiderio espresso al tavolo. Questo non autorizza nessuno a trattare male il cliente, ma dovrebbe ricordare anche al cliente che dall’altra parte non c’è un’interfaccia digitale: c’è una persona.

La ristorazione come lavoro umano

La ristorazione è un lavoro umano che richiede professionalità e rispetto. Chiediamo alla ristorazione di essere sempre più professionale, accogliente, preparata, empatica, attenta e impeccabile. Dall’altra parte, pretendiamo che chi lavoca in sala sia capace di sopportare qualsiasi comportamento perché, in fondo, “il cliente ha sempre ragione”.

No. Il cliente non ha sempre ragione. Ha sempre diritto a essere rispettato. È una cosa diversa. C’è una forma di arroganza contemporanea che la ristorazione conosce molto bene: confondere il lusso di essere serviti con il diritto di comandare. Abbiamo trasformato il cliente in un piccolo sovrano, convinto che ogni suo desiderio debba essere immediatamente esaudito e che ogni inconveniente costituisca un affronto personale.

Un ristorante non è una monarchia e un cameriere non è un suddito. Forse sarebbe persino utile tornare a una parola che abbiamo smesso di usare: educazione. Educazione nel chiedere, nel comprendere che una cucina ha i suoi tempi, nel non trattare il personale con arroganza.