Asta Tartufo Bianco d’Alba: 100mila euro per 850 grammi

Alla 27esima Asta mondiale del Tartufo Bianco d’Alba, al Castello di Grinzane Cavour, un tartufo da 850 grammi è stato aggiudicato per 100mila euro a un acquirente di Hong Kong. Il totale raccolto, 545.800 euro, è il secondo più alto nella storia dell’evento.

Un tartufo bianco da 850 grammi è stato venduto per 100mila euro a un acquirente di Hong Kong. L’aggiudicazione è avvenuta l’8 novembre al Castello di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, durante la 27esima Asta mondiale del Tartufo Bianco d’Alba, l’appuntamento che unisce la promozione di un simbolo dell’enogastronomia italiana alla raccolta di fondi per progetti benefici.

L’esemplare più pesante non è stato l’unico protagonista della serata. Il totale raccolto in questa edizione è arrivato a 545.800 euro, il secondo risultato più alto da quando l’asta esiste.

Il ricavato delle vendite viene destinato a iniziative di solidarietà in Italia e all’estero. È questa la regola su cui si regge la manifestazione fin dalla prima edizione, nel 1999.

Gli altri lotti: da Shanghai agli imprenditori del territorio

Tutti i tartufi sono stati assegnati in lotti, abbinati a bottiglie magnum di vini piemontesi come Barolo e Moscato d’Asti e a panettoni da 10 chilogrammi.

Uno dei lotti ha avuto un percorso insolito. Un tartufo da 300 grammi era stato aggiudicato in un primo momento per 12mila euro, ma il vincitore ha poi rinunciato all’acquisto. Il lotto è stato quindi riassegnato a un imprenditore locale per 14mila euro, una cifra superiore a quella iniziale.

Gli altri risultati della serata:

un esemplare da 250 grammi è andato per 10mila euro a uno chef cinese di Shanghai;

è andato per 10mila euro a uno chef cinese di Shanghai; un esemplare da 210 grammi è stato aggiudicato per 8mila euro a un imprenditore locale.

Accanto ai compratori internazionali compare quindi anche il tessuto imprenditoriale del territorio, presente in due delle aggiudicazioni.

Brasilia, Londra, Macao e Vilnius: le nuove piazze collegate

Il dato che distingue questa edizione dalle precedenti riguarda la geografia dell’asta. Alle sedi collegate ormai abituali, cioè Hong Kong, Bangkok e Vienna, se ne sono aggiunte quattro: Brasilia, Londra, Macao e Vilnius.

Le offerte non arrivano quindi solo dalla sala del castello piemontese. Il fatto che il lotto principale sia andato a Hong Kong e uno dei successivi a uno chef di Shanghai mostra quanto il mercato asiatico continui a contare per il tartufo bianco.

Roberto Bodrito, presidente dell’Enoteca Regionale Piemontese Cavour, ha commentato così l’allargamento:

«Mai prima d’ora quest’asta aveva assunto un carattere così internazionale: quattro nuove sedi, nove città collegate tra loro. Un’asta davvero globale, come mai si era visto in passato»

Dove vanno i fondi raccolti dal 1999

Con i 545.800 euro di quest’anno cresce il totale messo insieme dall’asta in oltre un quarto di secolo: dalla prima edizione sono stati raccolti complessivamente circa 7,2 milioni di euro.

Quelle risorse hanno finanziato progetti molto diversi tra loro. Tra questi il sostegno a un ospedale in Africa, il reinserimento sociale di giovani con problemi di tossicodipendenza e l’istruzione di bambini nelle favelas. È qui che il prezzo record di un singolo tubero si traduce in interventi concreti, ed è su questo terreno che si misura ogni nuova edizione dell’asta di Grinzane Cavour.