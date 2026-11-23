Un emendamento alla Manovra 2027 propone un credito d'imposta per la birra alla spina. Dietro i numeri c'è una questione di gusto e di cultura del bere.

Tra gli emendamenti alla Legge di Bilancio 2027, in discussione in Parlamento, compare il cosiddetto bonus birra: un’agevolazione fiscale destinata ai bar, ai pub, ai ristoranti e agli altri esercizi che servono birra alla spina. La proposta porta la firma del deputato di Forza Italia Raffaele Nevi, mentre emendamenti analoghi sono stati presentati da Lega, Italia Viva, Azione e alcuni parlamentari del Partito Democratico. La misura non è ancora legge e dovrà essere esaminata e approvata nell’ambito della manovra finanziaria.

Il punto interessante, al di là del sostegno economico al settore, è che la misura tocca direttamente il modo in cui la birra arriva al bicchiere. Il credito riguarda infatti solo la birra confezionata in fusto e destinata a essere servita con un impianto di spillatura, e questo collega il beneficio a un gesto preciso: versare la birra e servirla al tavolo.

Come si calcola il credito d’imposta

Il meccanismo previsto è semplice. Per ogni ettolitro di birra acquistata in fusto e destinata alla somministrazione sono riconosciuti 5 euro di credito d’imposta. Un ettolitro corrisponde a 100 litri, quindi il beneficio equivale a 5 centesimi per litro. Un fusto da 30 litri darebbe diritto a 1,50 euro, uno da 50 litri a 2,50 euro. Con 1.000 litri il credito sarebbe di 50 euro, mentre con 10.000 litri si arriverebbe a 500 euro, il tetto massimo previsto per ciascun locale.

Il limite si applica al singolo punto di consumo. Un’impresa che gestisce più locali, ciascuno dotato di impianto di spillatura, potrebbe quindi maturare il credito separatamente per ogni esercizio. Sono importi teorici: se le richieste complessive superassero le risorse stanziate, l’Agenzia delle Entrate dovrebbe ridurre in percentuale il beneficio spettante a ciascun esercente.

Un credito per l’esercente, non uno sconto al tavolo

Il bonus non è un contributo per i clienti. Non comporta automaticamente una riduzione del prezzo della birra alla spina e non prevede alcun buono da presentare al bar. Il destinatario è l’impresa che acquista il fusto, e il credito è un beneficio fiscale per chi somministra.

Le modalità operative non sono ancora definite. L’emendamento affida all’Agenzia delle Entrate il compito di stabilire, con propri provvedimenti, le procedure per identificare i singoli punti di consumo, attribuire a ciascuno i quantitativi acquistati e disciplinare l’accesso al credito.

La birra alla spina come gesto culturale

Una misura che incentiva l’acquisto di birra in fusto mette al centro un prodotto che spesso si beve senza troppa attenzione. Una birra alla spina ha una temperatura, una schiuma e un profumo che cambiano nel tempo, e chi la serve sceglie anche come accompagnarla al cibo. Il credito d’imposta può quindi diventare l’occasione per rivalutare la tecnica birraria italiana e l’abbinamento tra cibo e bevanda, trasformando il bere in un atto di cultura gastronomica.

Per il cliente, il consiglio è osservare la birra prima di berla: il colore, la limpidezza, la persistenza della schiuma. Per il locale, il bonus resta una proposta, e il suo effetto dipenderà dall’approvazione definitiva della Manovra e dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.