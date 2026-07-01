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Brunch d’autore con Corrado Parisi nella villa rinascimentale di Ferrara

Il brunch dello chef Corrado Parisi prende il via a Villa Horti della Fasanara a Ferrara con un evento inaugurale il 5 luglio: un progetto che unisce cucina siciliana, formazione internazionale e tradizione emiliana in appuntamenti domenicali e una serata fine dining

Pubblicato il 01/07/2026 alle 17:43
Brunch d'autore con Corrado Parisi nella villa rinascimentale di Ferrara

Villa Horti della Fasanara apre le sue sale e il suo parco secolare a un progetto gastronomico guidato dallo chef Corrado Parisi. La collaborazione tra la dimora storica di via delle Vigne 34 a Ferrara e lo chef, noto per la sua formazione internazionale e per l’attività al Ristorante Benso, prende il via con un format pensato per la convivialità: il brunch domenicale.

L’evento inaugurale è fissato per domenica 5 luglio dalle 11:00 alle 15:30 e sarà l’occasione per conoscere la filosofia della sinergia, visitare gli spazi della villa e degustare piatti che fondono memorie familiari e tecniche apprese all’estero. A seguire, sono previste altre domeniche dedicate al brunch e una cena fine dining dal titolo “IDENTITÀ” il 20 luglio alle 20:00.

La villa, il parco e l’idea dietro il progetto

Villa Horti della Fasanara è descritta come una luxury boutique hotel immersa in oltre 10.000 metri quadrati di giardino, a due passi dal Castello Estense e dal Palazzo dei Diamanti. La scelta di ospitare un ciclo gastronomico riflette la volontà dei titolari, Francesco e Elda Filia, di trasformare la villa in un luogo di incontro intergenerazionale: condivisione e piacere della tavola sono elementi al centro dell’offerta, pensata per famiglie, amici e coppie in cerca di esperienze raffinate ma conviviali.

Valore storico e patrimonio artistico

Le sale della dimora conservano opere d’arte e arredi che dialogano con un design contemporaneo: questa cornice permette di creare un percorso sensoriale che unisce storianatura e gastronomia. La location funge anche da casa museo, dove il cibo diventa parte di un racconto più ampio sul territorio e sulle tradizioni locali.

Il progetto culinario di Corrado Parisi e il menu del brunch

Lo chef Corrado Parisi porta a Ferrara un bagaglio che nasce in Sicilia e si è arricchito in brigate di Francia, Germania, Spagna, Svizzera e Stati Uniti. La sua cucina coniuga tecniche di panificazione e pasticceria con una visione contemporanea della tradizione emiliana. Il brunch è descritto come una mappatura sentimentale: piatti pensati per evocare ricordi, territori e incontri professionali.

Nel menu si alternano proposte dolci e salate, tra cui pane ai grani antichi con ricotta montata e miele di zagara, caponata estiva, arancino signature, Uovo Parisi 63°, uova strapazzate al burro e limone, focacce e bretzel. Non mancano opzioni di mare come trota salmonata marinata agli agrumi e una live station ispirata al Giappone con tataki di tonno.

Piatti in rotazione e influenze da Benso

La collaborazione con il Ristorante Benso di Bologna influenzerà la proposta del brunch con piatti a rotazione: tagliatelle tirate a mano, tortellini in crema di Parmigiano e altre elaborazioni che richiamano il territorio emiliano, accostate a preparazioni mediterranee e siciliane. Per chi preferisce le verdure, il menu prevede pomodori antichi, zucchine marinate e melanzane affumicate; per il finale, una pasticceria che include cannolo espresso, babà agli agrumi e altre proposte stagionali.

Calendario degli appuntamenti e modalità di partecipazione

Il calendario iniziale prevede il grande evento di inaugurazione domenica 5 luglio dalle 11:00 alle 15:30, seguito dalle domeniche 12, 19 e 26 luglio con lo stesso orario dedicate al brunch. La cena fine dining “IDENTITÀ” è programmata per lunedì 20 luglio alle 20:00 e sarà un percorso enogastronomico che racconta le tappe della carriera dello chef.

La villa punta inoltre a sviluppare sinergie per eventi privati e wedding luxury in collaborazione con realtà ristorative del territorio. Per informazioni e prenotazioni è consigliato contattare Villa Horti della Fasanara al numero 338 154 3721 o via email a info@.

Questa iniziativa vuole essere un punto d’incontro tra territorio e innovazione culinaria, offrendo appuntamenti ripetuti nel mese di luglio che mescolano la dimensione conviviale del brunch con l’offerta più strutturata di una cena fine dining.

Scritto da Edoardo Castellucci

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