Caldo record e sovraccarichi: perché le città italiane affrontano blackout frequenti

Con l'arrivo del caldo torrido, le città italiane stanno registrando un aumento dei blackout. Scopri perché la rete elettrica è sotto pressione e come evitare sovraccarichi.

L’estate 2026 sta mettendo a dura prova la rete elettrica italiana. Con temperature record e un uso massiccio di condizionatori, le città stanno registrando blackout frequenti, soprattutto nelle ore centrali della giornata. La situazione è critica, con interruzioni di corrente che colpiscono quartieri interi, causando disagi a famiglie, uffici e attività commerciali.

Il picco di consumo elettrico del 29 giugno

Il 29 giugno, alle 16:30, la rete elettrica italiana ha registrato un picco di consumo di 58,21 gigawatt, superando di gran lunga le previsioni. Questo dato rappresenta il consumo più alto dell’anno, un record che ha messo in evidenza la vulnerabilità della rete durante le ondate di calore. Di solito, in inverno, il consumo si attesta intorno ai 40 gigawatt, ma con l’arrivo dell’estate e l’uso intensivo dei condizionatori, la domanda di energia cresce esponenzialmente.

Le criticità della rete elettrica urbana

La rete elettrica urbana è composta da migliaia di chilometri di cavi interrati, che durante l’estate sono soggetti a due principali criticità. L’asfalto rovente impedisce ai cavi di disperdere il calore generato dalla corrente elettrica, mentre l’uso massiccio di condizionatori aumenta il flusso di energia, creando un circolo vizioso. Il materiale isolante che circonda i cavi si deteriora più velocemente, causando interruzioni di corrente e guasti frequenti.

La manutenzione preventiva e le difficoltà di riparazione

Le aziende che gestiscono la distribuzione dell’energia eseguono interventi di manutenzione preventiva, ma prevedere i guasti è estremamente difficile. I cavi più vecchi e usurati vengono sostituiti con priorità, ma il caldo può danneggiare anche i cavi più recenti. Le riparazioni sono complicate dal fatto che i cavi sono interrati sotto le strade, rendendo necessari cantieri che bloccano il traffico. Sostituire interi tratti di cavo è impensabile, poiché significherebbe aprire un’infinità di cantieri e bloccare intere aree urbane.

L’assalto ai condizionatori e il boom di richieste

Con l’arrivo del caldo record, le aziende che installano e riparano condizionatori sono sotto assedio. Le chiamate si sono moltiplicate, con centinaia di richieste in una sola mattina. Molti utenti cercano soluzioni immediate, come condizionatori portatili, ma anche questi richiedono un tubo per scaricare l’aria calda e l’umidità fuori. La mancanza di manutenzione e controlli periodici è una delle principali cause dei guasti, che si verificano proprio quando il bisogno di raffreddamento è più urgente.

Per evitare sovraccarichi e blackout, è fondamentale limitare l’uso di altri elettrodomestici durante l’accensione dei climatizzatori e programmare controlli periodici per garantire il corretto funzionamento degli impianti.