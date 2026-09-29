Ottobre 2026 trasforma la Lombardia in un vero parco gastronomico. Da Milano partono ventiquattro ore di viaggio per scoprire sagre che celebrano castagne, tartufi, zucca, riso e tante altre specialità locali. Oltre al cibo, gli eventi includono mercatini, musica dal vivo, giochi per bambini e rievocazioni storiche, creando un’esperienza completa per tutta la famiglia.

Sagra dell’Offella a Parona (2-5 ottobre)

Nel cuore della Lomellina, Parona ospita la 58ª edizione della sagra dedicata all’Offella, biscotto tipico dal profumo di burro e canditi. La manifestazione si apre il venerdì 2 ottobre con il “The Offella Night”, una serata musicale accompagnata da bancarelle di street food. Sabato propone laboratori per bambini, mostre artigianali e spettacoli di teatro popolare, mentre domenica si concentra su una fiera mercato e una processione religiosa. Una degustazione gratuita dell’Offella è prevista alle 17 nella piazzetta omonima.

Festa del gnocco fritto a Legnano (2-4 ottobre)

Legnano trasforma la contrada San Bernardino in un tempio dell’emiliana tradizione. Dal venerdì sera al lunedì, gli stand offrono gnocco fritto accompagnato da prosciutto crudo, gorgonzola o una versione vegana al hummus di ceci. Per chi preferisce un pasto più sostanzioso, sono disponibili lasagne, tortelli burro-salvia e dolci come gnocco con crema alla nocciola e tiramisù. Il servizio di asporto è attivo, ma per le serate più affollate è consigliata la prenotazione.

Festa del riso a Carpiano (3-5 ottobre)

Alle porte della metropoli, Carpiano dedica tre giorni al riso alimento simbolo della pianura lombarda. La manifestazione si svolge in un contesto festivo tipico di paese, con stand che propongono risotti tradizionali, brioche di riso e dimostrazioni di cucina dal vivo. La posizione comoda e il parcheggio gratuito la rendono una meta ideale per i milanesi che cercano un’esperienza culinaria senza lunghi spostamenti.

Castell’Arquato e la festa delle castagne (3-4 ottobre)

Il borgo medievale di Castell’Arquato, appena fuori dalla Lombardia, accoglie gli amanti della castagna con caldarroste, piasarei e chisolini, tipiche paste di pane fritto. Gli stand sono inseriti tra le antiche pietre delle vie, creando un’atmosfera d’altri tempi che valorizza il contesto storico. Oltre al cibo, il programma comprende musica folk e laboratori di artigianato per i più piccoli.

Sagra della mela e dell’uva a Villa di Tirano (9-11 ottobre)

In Valtellina, Villa di Tirano celebra due icone della zona: la mela e l’uva. La manifestazione, avviata negli anni ’70, offre una combinazione di cucina, musica e sport. Il sabato si apre con spettacoli di laser show e una cena danzante, mentre la domenica propone un mercatino artigianale, una mostra pomologica e un trenino turistico che attraversa il centro storico. Il menù “Mela-menù” propone risotto alle mele, pizzoccheri e polenta con salsiccia, al prezzo di 20 euro.

Sagra del raviolo nostrano a Covo (9-12 ottobre)

Covo, nella Bergamasca, mette in scena il Raviolo Nostrano De.Co. in una manifestazione che unisce gastronomia e rievocazione medievale. Il ripieno, a base di carne di manzo e maiale, verdure, vino rosso, uova e formaggio, viene servito in diverse varianti. Oltre alle degustazioni, la città organizza una luna park, bancarelle artigianali e visite guidate nel borgo, trasformando il weekend in una vera festa storico-culinaria.

Sagra della zucca Bertagnina a Dorno (10-16 ottobre)

Nel Pavese, Dorno celebra la zucca Bertagnina varietà storica dalla polpa dolce e conservabile. La ricetta della torta Bertagnina, le marmellate, i dolcetti al cioccolato e la birra alla zucca sono gli protagonisti degli stand. L’evento si svolge in un contesto di mercatino artigianale, musiche dal vivo e attività per famiglie, rendendo la zucca protagonista ben oltre l’Halloween.

Con un calendario così ricco, ottobre a Milano e dintorni diventa il periodo ideale per un tour gastronomico. Che siate amanti del tartufo dei salumi o delle specialità autunnali troverete una sagra pronta ad accogliervi con sapori autentici e atmosfere festive.