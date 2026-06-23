Eventi a Arezzo e Valdarno: visite guidate, sagre estive e musica all’aperto

Un'agenda compatta degli eventi in provincia di Arezzo: apertura serale e visite speciali a Casa Museo Bruschi, la tradizionale sagra della ciliegia al Bagnoro, il neonato festival Zic a Cavriglia e gli incontri culturali a Subbiano e Civitella.

La giornata del 23 giugno 2026 in provincia di Arezzo propone un mix di attività culturali, gastronomiche e musicali rivolte a residenti e visitatori. Tra aperture straordinarie di musei, feste rurali e un festival inaugurale nel Valdarno, l’offerta spazia dalle visite tematiche legate alle tradizioni cittadine a momenti di svago all’aperto.

In questo articolo raccogliamo gli appuntamenti principali e le informazioni utili per partecipare.

Visite guidate a Casa Bruschi: armi, araldica e legami con la Giostra del Saracino

La Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi ad Arezzo organizza una serie di visite dedicate agli elementi storici che affiancano la tradizione della Giostra del Saracino. Il percorso mette in evidenza una stampa seicentesca raffigurante la Disfida di Buratto un insieme di lance e alabarde, nonché elmi e corredi cavallereschi che ricostruiscono l’evoluzione dell’armamento tra Medioevo e Rinascimento. Tra i pezzi di rilievo è esposto anche il Libro degli Statuti Aretini (1536), riconoscibile dal frontespizio con il Cavallo Rampante, simbolo cittadino.

Nel fine settimana della Giostra, sono previste visite pomeridiane alle ore 16 nei giorni indicati (sabato 20 e domenica 21 giugno) che offrono una lettura museale in grado di collegare gli oggetti esposti alla manifestazione storica. Inoltre, la Casa Museo ha programmato un’apertura straordinaria martedì 23 giugno con ingresso gratuito dalle 20 alle 22 e visite guidate alla mostra temporanea “Da Michelangelo a Rodin nell’obiettivo degli Alinari”. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la struttura telefonicamente o via e-mail; sono disponibili aggiornamenti tramite i canali ufficiali della Casa Museo.

Sagre e feste del gusto: la sagra della ciliegia e altre proposte gastronomiche

All’interno del territorio aretino riprende il calendario delle sagre estive con la Sagra della Ciliegia al Bagnoro evento dedicato al frutto locale che richiama appassionati di prodotti tipici e famiglie. La manifestazione propone degustazioni, stand enogastronomici e momenti di socialità incentrati sulla valorizzazione delle produzioni dell’orto. La formula rimane quella della festa paesana, con menù basati su ingredienti stagionali e intrattenimento serale.

Oltre alla ciliegia, la regione circostante ospita numerose feste enogastronomiche in questo periodo dell’anno: dalle sagre dedicate a verdure e formaggi a rassegne su carni e specialità locali. Questi appuntamenti sono pensati per valorizzare la cultura contadina e la cucina legata al territorio, spesso accompagnati da musica dal vivo, balli e iniziative per i più piccoli.

Zic festival a Cavriglia e musica d’estate a Civitella in Valdichiana

A Cavriglia nasce Zic, un festival che si propone di diventare un punto di riferimento culturale per il Valdarno e per la provincia di Arezzo. Organizzato dalla cooperativa sociale K2B con il main partner OrtopediaMenicalli, il progetto è alla sua prima edizione e si svolge martedì 23 e giovedì 24 giugno, dalle 18 alle 23, presso il Centro sportivo Bellosguardo. La location, immersa nel verde, mette a disposizione un piccolo anfiteatro per gli spettacoli, aree all’aperto per la socialità e un bar ristorante sempre operativo.

Il festival punta a unire linguaggi differenti e pubblici eterogenei, offrendo spettacoli, incontri e momenti conviviali in una cornice naturale. L’intento è costruire un evento inclusivo che favorisca la partecipazione locale e la scoperta di nuove proposte culturali.

A Civitella in Valdichiana riprende la rassegna Notti e note d’estate una serie di appuntamenti musicali che animano le serate con concerti e performance all’aperto. Questa programmazione estiva è pensata per offrire momenti di intrattenimento adatti a diversi gusti e fasce d’età, creando occasioni di incontro per residenti e turisti.

Incontri letterari a Subbiano: “Martedì d’Autore” con Francesco Caremani

Nel comune di Subbiano prosegue il ciclo Martedì d’Autore con la presentazione del romanzo “Il figlio del dottore” di Francesco Caremani. L’appuntamento è fissato alle 21.15 nella piazzetta della chiesa di Santa Maria della Visitazione. L’incontro, promosso dall’associazione locale La Cornucopia con il patrocinio del Comune, sarà scandito da un dialogo tra l’autore e il giornalista Riccardo Buffetti, volto ad approfondire temi, suggestioni e il processo creativo che ha dato vita al romanzo.

La serata rappresenta un’occasione per il pubblico di confrontarsi con le tematiche proposte dall’opera e per sostenere la vivacità culturale del territorio attraverso eventi di qualità.

Questa panoramica raccoglie gli appuntamenti principali della giornata e del periodo immediatamente successivo in provincia di Arezzo: tra aperture straordinarie, sagre tradizionali, festival nascente e incontri culturali, le proposte sono pensate per coinvolgere pubblici diversi e promuovere il patrimonio artistico, gastronomico e sociale del territorio.