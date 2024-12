Sapete come si preparano i canestrelli, biscottini a margherita, in casa? Ecco la ricetta da fare.

I canestrelli sono biscotti a forma di margheritina, famosi per la propria friabilità. Di origine antica, questi biscotti dolci hanno origine nel Canavese e nella Valle di Susa ma si trovano ovunque. Scopri la ricetta per te, se vuoi provarli a casa!

Canestrelli, la ricetta da fare in casa

I canestrelli, biscotti super friabili con zucchero a velo sopra, fanno proprio della consistenza la loro particolarità. La loro leggerezza è data dalla fecola di patate e dallo zucchero a velo, ma soprattutto dall’utilizzo nell’impasto di tuorli cotti. Nelle ricette di dolci, si è abituati ad utilizzare le uova crude negli impasti, in questo caso si utilizzano solo i tuorli e vengono cotti preventivamente, setacciati e aggiunti all’impasto. Scopri la ricetta per te!

Ingredienti per circa 50 canestrelli

125 g di farina 00

125 g di fecola di patate

100 g di zucchero a velo più q.b. per completare

160 g di burro

3 tuorli

scorza di limone

1 bacca di vaniglia

un pizzico di sale.

Procedimento

Inizia la ricetta dei canestrelli dal far bollire le uova: mettetele in acqua fredda, portate a bollore e fatele cuocere per 8 minuti. Fatele raffreddare sotto il getto dell’acqua corrente fredda e poi sgusciatele. Separate i tuorli dagli albumi e usate solo i tuorli.

Mettete in una terrina le due farine setacciate con il lievito e lo zucchero a velo. Unite la scorza di un limone non trattato e i semi della bacca di vaniglia. Unite anche il pizzico di sale.

Tagliate il burro freddo a cubetti e unitelo al mix di farina. Se avete una planetaria, iniziate a impastare con il gancio a foglia. Se invece lavorate a mano, impastate velocemente per non scaldare troppo l’impasto. A questo punto unite all’impasto anche i tuorli, fatti passare precedentemente al setaccio.

Basterà schiacciarli in un colino con una spatola. Impastate brevemente o con la planetaria o a mano per ottenere un panetto di impasto compatto. Avvolgete l’impasto ottenuto nella pellicola trasparente e fatelo riposare in frigo per almeno mezz’ora. Trascorso il tempo del riposto, trasferite l’impasto su un piano di lavoro leggermente infarinato e stendetelo con un matterello.

Dovrete ricavare un cerchio di un’altezza di circa 1 cm. Con uno stampino a forma di margherita di diametro di 3 cm, ricavate i biscotti. Con un coppapasta di 1 cm di diametro, ricavate il foro centrale. Potete impastare di nuovo gli scarti in modo da andare a esaurimento dell’impasto.

Proseguite la ricetta col preriscaldare il forno a 180 °C. Disponete i biscotti distanziati sulla leccarda del forno ricoperta di carta forno. Fate cuocere per circa 12-13 minuti. Dovete controllare che non si scuriscano troppo in cottura. Fate raffreddare completamente e spolverate con dello zucchero a velo prima di servire a tavola questi dolci perfetti anche per Natale.