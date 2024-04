Franciacorta è una meta imperdibile per gli amanti del buon vino. Siete in cerca di una cantina con agriturismo Franciacorta? Ecco le top 5.

Franciacorta è una zona collinare tra Brescia e il lago d’Iseo, ampiamente conosciuta per le sue bellezze naturali e non solo: qui i vigneti si estendono a vista d’occhio e caratterizzano questa zona per un vino davvero buonissimo prodotto nelle migliori cantine. Se cercate un’ottima cantina con agriturismo Franciacorta, eccovi 5 posti che non potete perdervi.

Cantine con agriturismo Franciacorta

Se avete scelto Franciacorta come meta della vostra gita da effettuare in giornata oppure nel weekend per assistere alla vendemmia, il mese più indicato è settembre. Tuttavia, in base alla quantità di acqua caduta nell’arco dell’estate, la vendemmia può essere anticipata o posticipata.

Andare di cantina in cantina a Franciacorta è una delle attività più scelta dai suoi turisti e visitatori, così come seguire gli itinerari della strada del vino Franciacorta.

Le cantine presenti in questo territorio sono davvero tante, molte delle quali fungono anche da agriturismo, permettendo così a turisti e visitatori non solo di degustare uno dei migliori vini d’Italia, ma anche di assaggiare e gustare ottimi piatti del luogo.

Ecco le 5 migliori migliori cantine con agriturismo Franciacorta.

Al Rocol, Agriturismo in Franciacorta

Al Rocol non è solo una cantina, né solo un agriturismo in Franciacorta. Si tratta in realtà di una delle prime aziende agrituristiche aperte in Franciacorta. Questa cantina e agriturismo propone un’esperienza a 360°: propone infatti ai suoi ospiti la degustazione dei migliori vini della zona così come cibo genuino abbinato al”ottimo vino D.o.c.g. della Franciacorta.

Tra i piatti più preparati e richiesti ci sono piatti tipici della tradizione bresciana e franciacortina, come i casonsèi ripieni di carne, le tagliatelle con funghi porcini, il manzo all’olio di Rovato, il brasato al vino rosso, così come le crostate con marmellata nostrana.

In aggiunta a vino e cucina, sono organizzati corsi e itinerari per grandi e bambini (fattoria didattica, corso di cucina agrituristica, Franciacorta in bicicletta, Wine Trekking).

Informazioni utili

Agriturismo Al Rocol

via Provinciale 79 – 25050 Ome (BS)

Tel/Fax 030.6852542 – [email protected]

Cantina agriturismo La Fiorita

La cantina-agriturismo La Fiorita ha fatto della produzione del vino Franciacorta un’arte, mettendo a disposizione dei propri ospiti non solo la visita della cantina e la degustazione dei migliori vini della zona, ma anche un agriturismo con piatti tipici genuini prodotti direttamente nell’orto, nell’allevamento e nella cantina stessa.

Il menù proposto dalla cantina-agriturismo può essere personalizzato oppure “alla carta” con piatti prodotti direttamente in loco. Tra le proposte vi sono salumi della casa, casoncelli, crespelle ai funghi, cannelloni alle erbette, gnocchetti verdi alla crema di Bagoss, risotto del giorno, nonché moltissime proposte di piatti a base di carne e formaggi.

Informazioni utili

Cantina Agriturismo La Fiorita

Via Maglio, 10 – 25050 Ome (BS)

Tel +39 030 652279 – [email protected]

Orari e aperture agriturismo: Venerdì a cena, sabato e domenica a pranzo e cena, tutte le festività

Cascina Clarabella

La Cascina Clarabella accoglie i propri ospiti tra i suoi vigneti, ove è possibile degustare e acquistare 5 selezionati vini biologici Franciacorta prodotti in loco, nonché gustare piatti tipici locali nell’agriturismo Centottanta.

Quiete, comfort, turismo etico e sostenibile. Questo è ciò che si respira a Cascina Clabarella e agriturismo Centottanta.

I menù, fissi, variano in base ai periodi dell’anno in quanto le proposte mostrano sempre piatti di stagione e questo dipende dalla produzione casereccia, locale. In base al periodo scelto per la visita alla cascina si può consultare online il menù. (http://www.cascinaclarabella.it/cucina/menu/alla-scoperta-del-salmi-2018/)

Informazioni utili

Agriturismo Cascina Clarabella

Via Enrico Mattei snc, 25040 Corte Franca (Bs)

Tel +39 346 2542242 – [email protected]

Orari e aperture agriturismo: Giovedì e venerdì a cena (dalle 19 alle 22), sabato a pranzo (dalle 12 alle 14) e a cena (dalle 19 alle 22), domenica a pranzo (dalle 12 alle 14), lunedì chiuso. Martedì e mercoledì solo su prenotazione e per gruppi di 20 persone.

Tenuta Ambrosini

Gli anni e l’esperienza della famiglia Ambrosini nella produzione dei migliori vini della zona Franciacorta, culmina oggi con il membro più giovane che utilizza nuove tecniche di vinificazione per offrire ai propri ospiti la miglior degustazione di pregiati vini come il Chardonnay, Pinot bianco e Pinot nero.

In affiancamento all’attività propriamente vinicola con la cantina, l’agriturismo accoglie gli ospiti in un’atmosfera tipicamente casalinga e familiare con proposte strettamente legate alla tradizione locale. Tra queste non può mancare lo Spiedo Bresciano composto da carni suine, bovine e sotto corte allevate nel territorio. Lo spiedo è cotto alla brace per circa 6 ore su legna dei vigneti di famiglia che donano la particolare profumazione al piatto.

Informazioni utili

Tenuta Ambrosini

Via della Pace, 60 Cazzago San Martino (BS)

Tel +39 030 7254850 +30 335 5716809

[email protected]

Su prenotazione pranzi e cene di gruppo, compleanni, battesimi, cresime, cene aziendali, meeting e riunioni.

Solive

Un’altra cantina e agriturismo a gestione famigliare ove poter riscoprire passione per la terra di Franciacorta, il rispetto per le tradizioni, colori, sapori e grande charme, è Solive. Solive è cantina, agriturismo e azienda agricola, seppur dislocati nel territorio tra Corte Franca, Torbiato di Adro ed Erbusco.

La cantina (ad Erbusco) domina i vigneti della collina di Bellavista, tra cui i vigneti in proprietà dislocati tra Torbiato, Adro e Corte Franca.

L’atmosfera accogliente, calda, familiare dell’agriturismo Solive, sito invece a Nigoline di Corte Franca, vi accoglierà per gustare sapori caserecci di piatti della tradizione locale che spaziano dai salumi, ai primi piatti, alle carni, ai dolci.

Infine, l’azienda agricola è incentrata sulla produzione di vino e olio (entrambi acquistabili anche presso l’agriturismo), sull’allevamento e sulla coltivazione di ortaggi e alberi da frutto.

Informazioni utili

Cantina Solive

Via Bellavista, Erbusco (BS)

Tel +39 030 7450138 – [email protected]

Agriturismo Solive

Via Calvarole, 15 Nigoline di Corte Franca (BS)

Tel +39 030 9884201 – [email protected]

Azienda Agricola

Via Vittorio Emanuele Terzo, 6 Torbiato di Adro (BS)

Tel +39 030 9884201 Fax +39 030 9884402 – [email protected]

