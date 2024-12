I cannelloni classici sono quelli con ricotta e carne macinata, ma per una versione anche più leggera dovete provare i cannelloni vegetariani, preparati con ricotta e spinaci. Scoprite la ricetta per Natale.

Cannelloni vegetariani, la ricetta

Per Natale potete provare una ricetta più leggera ma altrettanto saporita dei classici cannelloni. Ecco come si preparano quelli in versione vegetariani, ideali anche il pranzo natalizio. Farli in casa è molto semplice perché sia il ripieno, sia la besciamella si fanno in pochi minuti. Il passaggio più lungo è quello della preparazione della pasta fresca, che prima di essere stesa e suddivisa in rettangoli deve riposare per almeno 30 minuti.

Ecco come preparare i cannelloni ricotta e spinaci seguendo passo passo procedimento e consigli giusti per fare una bella figura con i tuoi ospiti a Natale.

Ingredienti

Per la pasta all’uovo: farina 500 gr, 5 uova.

Per il ripieno: 700 gr di spinaci freschi; 700 gr di ricotta vaccina; 1 uova; parmigiano grattugiato; besciamella; noce moscata e sale.

Per la besciamella: 1 lt di latte, 100gr di burro, farina 00; noce moscata e sale q.b.

Procedimento

Inizia la preparazione dei cannelloni ricotta e spinaci dalla pasta all’uovo: disponi la farina a fontana sul piano di lavoro e aggiungi al centro le uova; Comincia a mescolare con le dita dal centro verso l’esterno, incorporando man mano tutta la farina;

Lavora l’impasto finché non sarà liscio e omogeneo, poi avvolgilo con pellicola trasparente e lascialo riposare per 30 minuti a temperatura ambiente; Nel frattempo, lava accuratamente gli spinaci, asciugali e falli appassire in una larga padella con poca acqua.

Quando saranno appassiti e l’acqua rilasciata sarà evaporata, trasferiscili in uno scolapasta e lasciali scolare e intiepidire. Prepara quindi la besciamella: fai sciogliere il burro in una casseruola, poi aggiungi la farina setacciata in un sol colpo e mescola velocemente per formare una crema liscia e senza grumi.

Unisci anche il latte, il sale e la noce moscata e porta a cottura mescolando con una frusta fino a quando la salsa non si sarà addensata. Una volta pronta, tienila da parte.

Riprendi gli spinaci, strizzali con le mani per eliminare l’acqua in eccesso e tritali finemente al coltello. Mettili quindi in una terrina insieme alla ricotta sgocciolata, l’uovo, il formaggio grattugiato, sale, pepe e noce moscata.

Mescola il tutto per ottenere un composto omogeneo, quindi unisci un mestolino di besciamella che renderà il ripieno più morbido e cremoso.

A questo punto il tempo di riposo della pasta all’uovo sarà terminato: toglila dalla pellicola e dividila in tre o quattro pezzi con l’aiuto di un tarocco. Stendi ciascun pezzo con la macchina per la pasta, ripassandola più volte tra i rulli fino a ottenere una sfoglia rettangolare spessa 1-2 mm.

Ricava da ogni sfoglia dei rettangoli di circa 12 x 10 cm, quindi trasferisci il ripieno in un sac à poche e distribuiscilo sul lato più corto. Arrotola infine i rettangoli su se stessi, così da ottenere dei cilindri.

Distribuisci un velo di besciamella sul fondo della teglia e sistema i cannelloni, perfetti per Natale, facendo in modo che non siano troppo vicini fra loro. Ricoprili interamente con la besciamella e parmigiano grattugiato.

Infine cuoci in forno già caldo, a 200 °C, per circa 30 minuti, azionando il grill durante gli ultimi 5 minuti di cottura così da far formare la crosticina in superficie. Sfornali quando saranno ben gratinati e servili per un pranzo di Natale o la cena!