Con l’estate che volge al termine, diverse realtà italiane propongono eventi gastronomici di alto livello per celebrare i sapori stagionali. A Cagliari, a Salerno e a Trento si susseguiranno tre appuntamenti che coniugano cucina d’autore, prodotti locali e performance musicali, tutti aperti al pubblico ma con posti limitati.

Il ritrovo sul mare di Alessandro Cabona a Casa Clàt, Cagliari

Il 24 settembre l’Executive Chef Alessandro Cabona responsabile del rooftop restaurant di Baja Sardinia presenterà la sua proposta “Rituale d’estate” presso Casa Clàt. L’evento, parte della rassegna Maree realizzata dal boutique hotel in partnership con Nieddittas, offre un menù degustazione incentrato sul pesce e su contrasti di gusto freschi e decisi. Tra le portate figurano “Ostrica, pera e pepe”, “Gazpacho e Nieddittas Chef”, “Orata e mango” e,

Profilo dello chef e filosofia culinaria

Cabona, di origini liguri e forgiato all’ALMA, ha percorso la scena gastronomica tra Liguria, Langhe e Valle d’Aosta, collaborando anche nella cucina stellata de La Clusaz a Gignod. Dal 2024 guida Le Terrazze del Ritual un ristorante panoramico nato nel 2019 all’interno del Ritual Club, dove la cucina mescola influenze internazionali con tradizioni sarde e mediterranee. La serata sarà all’aperto, nel giardino di Casa Clàt, sotto le stelle, e accoglierà gli ospiti senza necessità di prenotazione anticipata.

Casa del Nonno 13 e le “13 Note di Gusto” a Mercato San Severino

Il 25 settembre a partire dalle ore 21.00, la storica dimora settecentesca di Casa del Nonno 13 (Corso Francesco Caracciolo 13, Mercato San Severino) organizzerà la serata “13 Note di Gusto”, episodio della rassegna Contaminazioni. L’evento prevede una degustazione en plein air itinerante attraverso corte e giardini, suddivisa in tredici tappe che celebrano le eccellenze campane: dal mascuotto alle friselle di Donna Teresa, dalle conserve di pomodoro Attianese alle bombette di Jomi, fino alla pizza “Sogno Caprese 2.0” proposta da Dream in Tavola.

Performance live e abbinamenti musicali

Lo chef di Casa del Nonno 13 preparerà sul momento la Pummarurella e il piatto «Pasta, Patate e Provola», mostrando il processo creativo dalla materia prima al piatto finito. Durante la serata, la colonna sonora sarà curata da Pro Events Entertainment, con un pianoshow di Marco Rovezzi, la tromba di Paolo Gravina e il dj set di Elena Renna. I vini delle cantine locali saranno selezionati dall’Associazione Sommelier di Salerno, mentre il beverage sarà garantito da Fabbrocino Beverage & Food.

Autumnus 2026 a Trento: cena al Castello del Buonconsiglio

Il 10 ottobre il Castello del Buonconsiglio aprirà le sue sale per “Stelle al Castello”, una cena d’autore firmata da otto chef stellati e da maestri pasticceri, due dei quali saranno giovani promettenti scelti da Alessandro Gilmozzi. A differenza delle edizioni precedenti, questa volta l’esperienza sarà seduta con cento ospiti a tavola per un percorso gastronomico che valorizza la cucina locale e le tecniche più innovative. Il focus della giornata sarà la Borgogna, ospitata nella nuova location di Palazzo Bortolazzi, dove saranno presentati i grandi vini di quella regione.

Passaporto del Tempo Ritrovato e novità digitali

L’edizione 2026 introduce il Passaporto del Tempo Ritrovato disponibile dal 1° ottobre nei punti informativi della città. Il passaporto consente di raccogliere sigilli partecipando a cinque missioni (assaporare, condividere, scoprire, ascoltare, incontrare) legate a degustazioni, laboratori e incontri. Al completamento, il visitatore otterrà una pergamena e l’accesso prioritario a iniziative del 2027. Un nuovo sito web offre ticketing, prenotazioni, mappe interattive e informazioni su mobilità e ospitalità per i più di 200 appuntamenti previsti.

Questi tre eventi dimostrano come la gastronomia italiana continui a reinventarsi, con chef di fama internazionale, prodotti tipici e scenografie suggestive che invitano il pubblico a vivere esperienze sensoriali complete. Che si tratti di un menu a base di mare a Cagliari, di una passeggiata gustosa nei giardini di una dimora storica di Salerno o di una cena sotto le mura di un castello trentino, l’estate termina con il palato in festa.