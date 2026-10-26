Centinaia di proposte per mangiare e divertirsi a Torino: ristoranti di qualità, mostre di montagna e spettacoli per tutti i gusti.

Torino sta vivendo una fase di forte concentrazione di appuntamenti culturali e gastronomici. Dopo settimane intense di mostre, tornei e iniziative artistiche, la città si prepara a un weekend ricco di eventi e a una fin settimana di ottobre caratterizzata da cena all’ultimo minuto e da incontri tra città e montagna. Chiunque voglia trascorrere una serata senza prenotazioni anticipate o partecipare a manifestazioni di ampio respiro troverà qui una panoramica aggiornata di locali, esposizioni e spettacoli.

Ristoranti pronti a ospitare cene last minute

Nel cuore di Torino, dieci locali si sono distinti per la capacità di accogliere ospiti all’ultimo minuto senza rinunciare alla qualità. Smelt, situato in via Mazzini, propone una cucina mediterranea con influssi mediorientali e spagnoli, ideale per chi visita l’Artissima. Il Ballatoio, in via Principe Amedeo, è un bistrot elegante e accessibile, con piatti che accontentano tutti i palati a prezzi contenuti. Trattoria da Cinzia, nella zona Molinette, mantiene viva la tradizione abruzzese con sagnette fatte in casa e un’atmosfera d’altri tempi. La Fucina, in via Madama, offre piatti di eccellente prodotto sotto i 35 euro, dimostrando che l’ understatement può convivere con prestazioni elevate. Casa Amelie, nel quadrilatero romano, spicca per la cucina campana firmata da Guido Perino, perfetta per una cena attorno ai 50 euro. Accanto, Cou Cou è spesso al completo, ma Amelie garantisce sempre un tavolo tranquillo. Key Essenza Peruviana in Crocetta presenta sapori sudamericani e cocktail ricercati in una sala silenziosa. Fiorfood, nella Galleria San Federico, è il punto di riferimento per agnolotti di buona fattura a prezzo equo. La Cantina VB, in via delle Rosine, difende la tradizione piemontese con prezzi bassi, anche durante eventi come Terra Madre. Da Baffo, in Barriera di Milano, combina la storicità del locale con un’offerta nuova e valida per chi cerca un’alternativa al solito Muro. Infine, La Grande Muraglia, dietro Porta Palazzo, è un ristorante cinese che non richiede prenotazione e sorprende per la sua cucina curata, sebbene talvolta richieda un po’ di pazienza per il servizio. Questi posti, fuori dalle rotte più battute o appena aperti, rappresentano soluzioni sicure per chi desidera mangiare bene senza lunghe attese.

Altissime – la “metro-montagna” a Torino dal 30 ottobre al 1° novembre

Dal 30 ottobre al 1° novembre, Piazza Vittorio Veneto diventerà il palcoscenico dell’iniziativa Altissime, curata dalla Fondazione Contrada Torino. L’evento, patrocinato dalla Città metropolitana, riunisce quaranta operatori del settore agricolo, artigianale e dei servizi, tutti impegnati a raccontare le Terre Alte attraverso prodotti, storie e conoscenze. L’obiettivo è dimostrare la “metro-montagna”, un concetto elaborato dal geografo Giuseppe De Matteis che descrive una rete di relazioni funzionali tra città e zone montane, basata su scambi di risorse, turismo, infrastrutture e opportunità economiche. Tre momenti di degustazione permetteranno ai visitatori di assaporare specialità tipiche, mentre una tavola rotonda intitolata “La metro-montagna e come riabitare la montagna” affronterà le sfide legate al cambiamento climatico e al nuovo ruolo della montagna come possibile luogo di vita permanente. L’incontro prevede anche una riflessione sul ruolo della città nella creazione di economie sostenibili che favoriscano la permanenza di giovani famiglie e professionisti nelle valli alpine.

Il weekend del 24-25 ottobre: Buonissima, danza, teatro e curiosi raduni

Il 24 e 25 ottobre Torino si appresta a chiudere la sesta edizione del festival internazionale della grande cucina Buonissima, con oltre cento chef impegnati in più di 150 appuntamenti sparsi per la città. Oltre ai piatti, l’evento si fonde con altre iniziative: il progetto Partita aperta continua a celebrare la danza contemporanea, mentre Il viaggio di Pinocchio torna al Parco del Valentino per una performance dedicata ai più piccoli. Il centro commerciale To dream ospita Quattrozampeinfiera, la fiera dedicata agli amici a quattro zampe, e a Baldissero Torinese si svolgerà il raduno di auto storiche e moderne, una manifestazione ludico-turistica tra le colline torinesi. A Moncalieri prosegue la rassegna Moncalieri loves Marilyn, che celebra il talento femminile fino al 4 novembre con spettacoli e incontri. Nella periferia, Pianezza in rosa dedica una giornata al benessere delle donne, mentre il Castello reale di Moncalieri offre la dodicesima edizione del mercato Fiorile, dedicato ai vivaisti locali. Inoltre, il teatro Q77 di corso Brescia presenta lo spettacolo comico Il ripetente di Dado, mentre il Mulino di Piossasco ospita Ascanio Celestini con una performance impegnata sul tema dei “Poveri cristi”. Tutti questi eventi, insieme alle luci d’artista che illuminano le vie della città fino al 2027, rendono il fine settimana torinese particolarmente ricco di opportunità per cibo, cultura e divertimento.