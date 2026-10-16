Sky Business e Zucchetti hanno siglato un accordo rivolto all'hospitality che combina palinsesti sportivi, intrattenimento e soluzioni gestionali digitali per facilitare operazioni e migliorare l'esperienza degli ospiti

Due realtà operative nel mondo dei contenuti televisivi e della tecnologia gestionale hanno dato vita a una collaborazione rivolta specificamente al settore dell’hospitality. L’intesa mette insieme la programmazione e i contenuti sportivi e di intrattenimento di Sky Business con l’ampio portafoglio di soluzioni digitali di Zucchetti, con l’obiettivo dichiarato di arricchire l’offerta per bar, ristoranti, hotel e strutture ricettive e semplificare le attività operative quotidiane.

Offerta integrata: contenuti audio-visivi e strumenti gestionali

L’accordo prevede l’abbinamento fra la proposizione televisiva, che spazia dal live sport al cinema e all’intrattenimento, e una serie di strumenti tecnologici pensati per la gestione delle attività. Da un lato c’è la possibilità di trasmettere palinsesti rivolti a un pubblico italiano e internazionale, con un focus sul calcio i principali tornei internazionali e altri sport di richiamo; dall’altro lato si trovano soluzioni software e hardware che coprono aspetti amministrativi e commerciali delle strutture ricettive.

In questa combinazione, il valore aggiunto non è solo nella somma dei singoli prodotti ma nella integrazione cioè nella capacità di mettere a disposizione dei gestori materiali promozionali, visibilità su canali dedicati e strumenti pratici per il lavoro quotidiano, rendendo la presenza dei contenuti tv parte integrante della customer experience offerta agli ospiti.

Soluzioni Zucchetti dedicate a ristorazione e ricettività

Zucchetti contribuisce all’alleanza con un set modulare di prodotti pensati per diverse dimensioni e tipologie di locale. Per il mondo della ristorazione sono menzionati strumenti come il punto cassa in cloud app per delivery e take-away sistemi di CRM e digital marketing, POS e sistemi di pagamento digitali, controllo di gestione e dispositivi self-service. Queste funzionalità sono progettate per digitalizzare i processi e supportare la fidelizzazione della clientela.

Per gli hotel, invece, l’offerta include gestionali PMS sistemi di central reservation strumenti di revenue management soluzioni per la digital reception, integrazione di pagamenti digitali e funzionalità di CRM e marketing digitale. L’intento è fornire una piattaforma che consenta di coordinare prenotazioni, canali di vendita e comunicazione con gli ospiti in modo più efficiente.

Modularità e intelligenza artificiale

Una caratteristica evidenziata dell’offerta software è la modularità: le soluzioni sono adattabili alle dimensioni dell’attività, dal locale indipendente alla catena. Inoltre, alcune funzionalità si avvalgono di AI per ottimizzare processi come il revenue management o le campagne di marketing, sfruttando dati per prendere decisioni più informate e migliorare la redditività.

Vantaggi per operatori e strumenti di visibilità

La partnership non si limita agli aspetti operativi: propone anche strumenti per aumentare la visibilità delle strutture. Tra le opportunità rientrano materiali digitali e fisici utilizzabili in aree comuni, hall e camere, oltre a canali di ricerca che aiutano gli utenti a individuare le strutture aderenti. Il pacchetto è pensato per offrire benefici sia ai nuovi clienti sia a chi è già utente di una delle due aziende coinvolte, con condizioni dedicate.

Per gli operatori la prospettiva è duplice: migliorare l’efficienza gestionale attraverso strumenti digitali e rendere l’esperienza dell’ospite più completa grazie a un’offerta di intrattenimento riconoscibile e di qualità. Questo approccio punta a incrementare l’attrattività dei locali e a fidelizzare una clientela che valuta sempre più l’offerta complessiva, non solo il servizio primario.

Impatto sul mercato dell’ospitalità

Accordi di questo tipo rispondono a tendenze consolidate nel settore: la digitalizzazione dei processi e l’importanza dell’esperienza cliente come elemento competitivo. Integrando contenuti multimediali e soluzioni gestionali la collaborazione mira a creare un pacchetto coerente che faciliti il lavoro degli operatori e offra strumenti concreti per valorizzare la propria identità commerciale.