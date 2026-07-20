Come coniugare benessere e tutela ambientale attraverso l’alimentazione

In un’epoca in cui il cambiamento climatico è una realtà tangibile, le nostre scelte alimentari assumono un’importanza cruciale. Non solo per il benessere personale, ma anche per la salute del nostro pianeta. La dieta mediterranea e la planetary health diet rappresentano due approcci che cercano di coniugare questi obiettivi.

Le ondate di calore e gli eventi climatici estremi sono solo alcuni dei segnali evidenti di un cambiamento che influisce profondamente sul nostro modo di produrre e consumare cibo. Il sistema alimentare è responsabile di una parte significativa delle emissioni di gas serra, del consumo di risorse naturali e della perdita di biodiversità. Allo stesso tempo, il cambiamento climatico impatta sulla produzione agricola e sulla sicurezza alimentare.

La dieta mediterranea e la planetary health diet a confronto

La Società italiana di Nutrizione umana (Sinu) ha recentemente aggiornato la piramide della dieta mediterranea, integrando le più recenti evidenze scientifiche e l’attenzione verso la sostenibilità ambientale. Due nuovi studi pubblicati sull’International Journal of Food Sciences and Nutrition confrontano la planetary health diet con la dieta mediterranea, analizzando le raccomandazioni alimentari di Italia, Spagna, Grecia e Portogallo.

L’analisi evidenzia una forte convergenza tra i due modelli, in particolare per quanto riguarda il consumo di cereali integrali, frutta, verdura e grassi insaturi. Tuttavia, ci sono alcune differenze significative. La planetary health diet prevede un maggiore consumo di legumi e frutta a guscio, mentre la dieta mediterranea riflette le specificità culturali e produttive dell’area mediterranea, come l’uso di prodotti lattiero-caseari e dell’olio d’oliva.

Adattare i principi alla realtà locale

Il messaggio chiave dello studio è che la planetary health diet non deve essere vista come un modello unico e universale, ma come un insieme di principi che possono essere adattati ai diversi contesti geografici, culturali e alimentari. La dieta mediterranea rappresenta un esempio di come tradurre questi principi in modo concreto nell’area mediterranea, così come altre tradizioni alimentari possono fare in altre parti del mondo.

Le diete detox: verità e miti

Le diete detox promettono di purificare l’organismo dalle tossine, ma la scienza dimostra che il corpo umano possiede già sistemi naturali efficaci per questa funzione. Fegato, reni, intestino, polmoni e pelle lavorano costantemente per eliminare le sostanze di scarto senza bisogno di interventi esterni.

L’idea che il corpo accumuli tossine nel tempo è un concetto errato e fuorviante. Gli organi emuntori lavorano senza sosta per neutralizzare ed espellere qualsiasi sostanza potenzialmente dannosa. Il fegato trasforma i composti tossici in molecole innocue, i reni filtrano il sangue, l’intestino elimina i residui alimentari, i polmoni espellono gas e la pelle partecipa attraverso la sudorazione.

I rischi delle diete estreme

Le diete detox commerciali spesso mancano di basi scientifiche solide e possono causare più danni che benefici, soprattutto se prolungate o troppo restrittive. Una dieta equilibrata, l’idratazione e uno stile di vita sano sono la vera chiave per il benessere. Approcci alimentari troppo restrittivi possono causare carenze nutrizionali, squilibri elettrolitici e disturbi gastrointestinali.

Le persone con condizioni mediche particolari, come diabete o problemi renali, dovrebbero evitare assolutamente queste pratiche. Anche gli anziani, i giovani in crescita e le donne in gravidanza rischiano gravi conseguenze da regimi alimentari squilibrati. In alcuni casi, i prodotti detox possono interferire con l’assorbimento di farmaci essenziali.

L’esempio di Lenny Kravitz

A 62 anni, Lenny Kravitz continua a sfoggiare un fisico scolpito. In un’intervista a Men’s Health, il rocker racconta la routine che gli permette di mantenersi in forma e sostiene di sentirsi meglio oggi rispetto a molti anni fa. “Ti rendi conto, con il passare del tempo, che invecchiare non è come pensavi. Oggi sono in una forma migliore di dieci o vent’anni fa. E tra dieci anni sarò in una forma ancora migliore di quella attuale”, dice.

Il musicista spiega di aver cambiato radicalmente stile di vita poco prima dei 50 anni, quando decise di trasferirsi per sei mesi a Miami per allenarsi con il suo storico personal trainer Dodd Romero. Da allora non ha più smesso: anche durante i tour si allena cinque o sei volte a settimana. L’obiettivo, però, non è aumentare la massa muscolare. “Voglio una silhouette molto sottile, una via di mezzo tra Spider-Man e Bruce Lee. Bruce Lee era incredibile: magro, affascinante, con un fisico tonico e un modo di muoversi elegante”, racconta.