Come diventare chef: scuola, stage e prime esperienze

Il sogno di molti inizia davanti ai fornelli di casa e finisce sotto le luci della cucina professionale. Tra i due estremi c’è un percorso fatto di studio, disciplina e pratica feroce. Non bastano talento e creatività: serve metodo, pazienza e la capacità di stare in una brigata cioè l’organizzazione gerarchica della cucina.

Questa guida entra nei passaggi cruciali per trasformare la passione in mestiere.

Dal banco della scuola alberghiera agli stage dalle prime partite al pass ogni step ha obiettivi chiari e verificabili. Qui si definiscono le competenze core le soft skill che fanno la differenza e le scelte intelligenti per portfolio, gare e rete professionale. Con un occhio realistico a ritmi, crescita e possibili specializzazioni.

Scuola alberghiera: basi solide e mentalità

Il primo mattone è una formazione tecnica affidabile. La scuola alberghiera insegna tecnica di taglio, mis en place di base, metodi di cottura igiene e sicurezza alimentare come l’HACCP. Qui si costruisce il vocabolario professionale e si impara a pesare, misurare, replicare. L’obiettivo non è stupire ma eseguire: pulizia del banco, ordine mentale, rispetto dei tempi. Un consiglio: trattare ogni laboratorio come se fosse servizio vero, cronometrare i passaggi e annotare errori e correzioni per creare un quaderno tecnico personale.

Già durante gli studi conviene integrare con corsi mirati su pasticceria di basepanificazione e salse madri. Ampliano il raggio d’azione e danno una marcia in più nelle cucine reali. Utile anche esercitarsi in casa con pesi e temperature precise per allenare la coerenza del risultato, la qualità che i capipartita notano subito.

Stage e tirocini: scegliere bene e imparare in fretta

Lo stage è la prima prova del nove. La scelta del ristorante vale quanto lo stage stesso: cercare cucine dove si lavora con linee chiare ricette documentate e rotazioni in più partite. Meglio un posto che insegna davvero che un nome altisonante senza tutoraggio. Prima di iniziare, studiare il menu, imparare la mise en place ricorrente e preparare domande puntuali. I primi giorni si ascolta, si prende nota, si replica. L’obiettivo è diventare rapidamente utili: pesare, pulire, organizzare vaschette e etichettare senza che qualcuno debba ripetere.

Indicatori di uno stage riuscito: progressi misurabili (da garde-manger a aiuto ai primi), autonomia crescente su una preparazione, feedback costruttivi annotati e applicati. Chiedere di poter assistere al servizio al pass per capire tempi e priorità. Se possibile, fare 2-3 stage brevi in contesti diversi (trattoria evoluta, bistrot, fine dining) per confrontare metodi e ritmi.

Prime esperienze in brigata: ritmo, ruoli e responsabilità

Il primo contratto in cucina porta con sé il vero banco di prova: reggere la pressione. Una brigata funziona grazie a ruoli definiti: commiscapopartitasous-chef chef. Al commis si chiede precisione su tagli, fondi, basi e linea. La regola aurea: arrivare prima che inizi il turno per impostare il banco, aggiornare la lista di produzione e verificare scadenze e temperature. In servizio contano velocità, costanza e comunicazione essenziale: “sì, chef”, tempi chiari, zero sovrapposizioni.

Gli errori capitano: si riducono con organizzazione e checklist. Tenere un foglio con tempi di cottura e porzioni standard evita imprecisioni. A fine servizio, pulizia maniacale e ripristino della linea. Il professionista cresce quando diventa affidabile nelle piccole cose: mantenere la padella pulita, usare sempre la bilancia, avvisare in anticipo di una possibile mancanza. Affidabilità batte creatività estemporanea.

Competenze tecniche: dal coltello al food cost

La tecnica non è negoziabile. Priorità: padronanza dei tagli (brunoise, julienne, tourné), cotture di base e a bassa temperatura, fondi e salse stabili, panificazione semplice, dolci da ristorazione. La sicurezza alimentare e l’HACCP non sono burocrazia: definiscono flussi, abbattimento, conservazione e tracciabilità. Altrettanto cruciale è il food cost pesi reali, resa, scarti, incidenza materia prima. Un giovane che porta schede impeccabili viene visto come investimento sicuro.

Allenare il plating con criterio: piatto caldo/freddo corretto, porzioni coerenti, tre texture minime (croccante, cremoso, succoso), un’acidità di controllo. Studiare i classici consolida le spalle: una buona salsa al vino non tradisce mai. Tecnologie utili da padroneggiare: abbattitore, sottovuoto roner, friggitrice a temperatura controllata, forno combinato con sonde e programmi personalizzati.

Soft skill: ciò che fa salire di grado

La differenza spesso è comportamentale. Le soft skill decisive: comunicazione chiara e rispettosa, gestione dello stress, time management capacità di ricevere feedback senza irrigidirsi. Durante il servizio si parla poco e bene: tempi, quantità, richieste brevi. Fuori servizio, si ragiona su come migliorare. Mostrare iniziativa sensata (proporre una variante solo dopo aver padroneggiato la base) è segnale di maturità. Saper insegnare al nuovo commis conferma il passaggio di livello.

La resistenza fisica è parte del lavoro: turni lunghi, caldo, piedi sempre in movimento. Routine utili: idratazione, scarpe tecniche, coltelli mantenuti e un sistema personale di organizzzazione del banco. La puntualità è rispetto per la squadra e per il cliente: arriva prima chi è affidabile, cresce prima chi solleva gli altri.

Portfolio, gare e rete: moltiplicatori di opportunità

Un portfolio snello ma preciso aiuta a distinguersi: 8-12 piatti fotografati bene, ricetta sintetica con grammature, tecniche, attrezzature, tempi e resa. Aggiungere una sezione con schede di food cost e un esempio di organizzazione della mise en place di una partita. Aggiornare ogni sei mesi. Le gare possono accelerare l’apprendimento: impongono tempi, giudizi tecnici e standard di pulizia. Scegliere competizioni con feedback dettagliati e criteri trasparenti.

La rete professionale si costruisce sul campo: stagioni in ristoranti diversi, eventi gastronomici, masterclass e community di cuochi. Linkedin e Instagram funzionano se gestiti con rigore: niente copie, solo lavori propri, processi, errori e correzioni. Chiedere referenze scritte a fine esperienza e ricambiare con professionalità. Un contatto reale vale più di cento like.

Crescita, ritmi e specializzazioni: uno sguardo lucido

I ritmi sono intensi: doppio turno, weekend, festivi. Per reggere serve pianificazione della vita personale e obiettivi chiari. Le tappe tipiche: 6-12 mesi da commis 12-24 da capopartita poi responsabilità su acquisti e linea, fino al sous-chef e, con esperienza gestionale, allo chef. La crescita non è solo creativa: include contabilità, turni, formazione della squadra, rapporto con fornitori e controllo qualità.

Le specializzazioni aprono strade: pasticceria di ristorazionecarni e frollature, ittico fermentazioni, pane e lievitati, vegetariano contemporaneo, banqueting, ricerca e sviluppo per gruppi o start-up. Scegliere in base a curiosità e richiesta di mercato. Obiettivo finale: equilibrio tra identità di cucina e sostenibilità del modello, dal menù alla gestione dei costi, perché la creatività vive solo se il conto torna.