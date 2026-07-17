Cannarozzetti allo zafferano: un primo piatto cremoso e ricco di tradizione

La cucina italiana è famosa per la sua capacità di trasformare ingredienti semplici in piatti straordinari. Tra queste ricette, i cannarozzetti allo zafferano spiccano per la loro cremosità e il profumo intenso. Questo piatto, attribuito a Carmelo Scuderi, è perfetto per chi cerca un primo veloce ma ricco di sapore, ideale per un pranzo della domenica o una cena tra amici.

La bellezza di questa ricetta risiede nella sua semplicità. Con pochi ingredienti e pochi passaggi, si ottiene un piatto che unisce la sapidità del guanciale la cremosità della ricotta e il profumo dello zafferano. Non servono tecniche complesse: basta una padella larga, un po’ di acqua di cottura e la giusta mantecatura per ottenere un risultato perfetto.

Ingredienti e preparazione: un equilibrio perfetto

Per preparare i cannarozzetti allo zafferano servono 400 grammi di cannarozzetti100 grammi di guanciale300 grammi di ricotta una dose di zafferano, sale e pepe. Le quantità sono pensate per quattro persone, ma possono essere adattate in base all’appetito e al tipo di pasta utilizzata.

Il guanciale va tagliato a listarelle non troppo sottili per evitare che si secchi troppo velocemente. La ricotta, invece, deve essere ammorbidita con una forchetta e, se necessario, con un cucchiaio di acqua calda della pasta. Lo zafferano può essere sciolto in poca acqua di cottura per distribuirne meglio colore e aroma.

La preparazione inizia con la rosolatura del guanciale in padella a fuoco medio fino a quando diventa dorato. È importante non bruciarlo per evitare note amare. Mentre l’acqua bolle, si lavora la ricotta con lo zafferano e una macinata di pepe. Il composto deve risultare morbido, non liquido. Solo allora si unisce alla padella con il guanciale, mescolando con delicatezza.

I cannarozzetti vanno cotti in abbondante acqua salata e scolati al dente. L’ultimo passaggio si fa in padella, dove la pasta incontra la crema di ricotta e zafferano e il fondo saporito del guanciale. Una mantecatura breve a fuoco basso basta per legare il condimento. Il piatto va servito subito perché la crema tende ad addensarsi con il passare dei minuti.

Varianti e consigli per un piatto perfetto

I cannarozzetti allo zafferano possono essere adattati senza snaturare la ricetta. Chi preferisce un gusto più delicato può ridurre il guanciale o sostituirne una parte con pancetta dolce. Per una crema più liscia, la ricotta può essere setacciata prima dell’uso.

A tavola, il piatto funziona bene con una spolverata leggera di pepe nero e, se gradito, con poco formaggio grattugiato. Non è necessario esagerare: la forza della ricetta sta proprio nell’equilibrio tra zafferano, latticino e parte grassa. Un vino bianco fresco, non troppo aromatico, può accompagnare il primo senza sovrastarlo.

Questo piatto è un esempio perfetto di come la cucina italiana riesca a unire tradizione e praticità. I cannarozzetti allo zafferano sono un primo piatto ricco, casalingo, da gustare caldo e con una certa misura. Un vero e proprio omaggio alla semplicità e al gusto autentico.