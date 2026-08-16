Come e dove osservare l’eclissi di Luna del 28 agosto 2026 in Italia

Il 28 agosto 2026, la Luna si tingerà di rosso in un'eclissi parziale visibile dall'Italia. Scopri come e dove osservarla al meglio.

Il cielo di agosto 2026 continua a regalare emozioni agli appassionati di astronomia. Dopo l’eclissi di Sole del 12 agosto, è la volta dell’eclissi di Luna del 28 agosto, un evento che promette di essere altrettanto affascinante. Questo fenomeno, meno raro di quello solare, offre uno spettacolo prolungato e visibile da ampie porzioni del globo terrestre.

L’eclissi di Luna si verifica quando la Terra si interpone tra il Sole e la Luna, proiettando la sua ombra sul satellite. A differenza delle eclissi solari, quelle lunari sono visibili da qualsiasi punto del nostro pianeta dove la Luna sia sopra l’orizzonte durante l’evento. Questo rende l’eclissi del 28 agosto un’occasione imperdibile per gli amanti del cielo notturno.

Lo spettacolo dell’eclissi di Luna in Italia

In Italia, l’eclissi inizierà nelle prime ore del mattino del 28 agosto. Il disco lunare comincerà a entrare nella penombra alle 3:23, per poi immergersi gradualmente nell’ombra terrestre a partire dalle 4:33. Il momento di massima copertura, con il 93,8% del disco lunare oscurato, sarà raggiunto alle 6:13. Tuttavia, la Luna tramonterà poco dopo, tra le 6:18 a Bari e le 6:53 a Cagliari, rendendo necessaria una posizione con un orizzonte libero verso ovest per osservare l’intero fenomeno.

L’eclissi sarà visibile anche da altre parti del mondo. Quasi tutti gli Stati Uniti contigui, i due terzi orientali del Canada e l’intero Sud America potranno ammirare l’ombra terrestre coprire il disco lunare. In Europa, Africa e Medio Oriente, invece, la Luna tramonterà durante la fase parziale dell’eclissi.

Consigli per l’osservazione

Per godersi al meglio lo spettacolo, è consigliabile scegliere un punto di osservazione con una vista libera verso ovest. Una strada di campagna, un lungomare esposto a ponente o un’altura sono suggeriti come postazioni ideali. Non servono attrezzature complesse: bastano gli occhi per assistere allo svolgersi dell’eclissi, ma un buon binocolo o un telescopio amatoriale possono arricchire l’esperienza.

La presenza della Luna presso l’orizzonte potrà consentire di realizzare immagini spettacolari dal lato paesaggistico. L’unico limite, oltre alle condizioni meteo, è la fantasia di chi fotografa. Durante l’eclissi, la Luna assumerà una colorazione rossastra, un fenomeno noto come Luna di sangue causato dalla dispersione della luce solare attraverso l’atmosfera terrestre.

La scienza dietro l’eclissi di Luna

L’eclissi di Luna si verifica quando il Sole, la Terra e la Luna sono allineati in quest’ordine. La Terra proietta un cono d’ombra nello spazio, e la Luna, trovandosi a circa 384.000 chilometri di distanza, entra in questo cono durante l’allineamento. Tuttavia, non tutte le Lune piene portano a un’eclissi, poiché l’orbita lunare è inclinata rispetto al piano dell’orbita terrestre. La Luna deve trovarsi vicino a uno dei due punti d’intersezione fra i due piani, detti nodi, per incontrare l’ombra terrestre.

Durante l’eclissi del 28 agosto, la Luna transiterà a nord del cono d’ombra del nostro pianeta, con solo una piccola porzione del lembo nord che non si immergerà nell’ombra. La costellazione in cui sarà proiettata è quella dell’Acquario, priva di stelle luminose, ma più in alto sull’orizzonte splenderà Saturno, il meraviglioso Signore degli anelli.

Questo evento astronomico è un’occasione unica per apprezzare la bellezza del nostro sistema solare e la precisione dei movimenti celesti. Non perdete l’opportunità di alzare gli occhi al cielo e vivere un momento di pura meraviglia.