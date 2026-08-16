Terremoto in Sicilia: scossa di magnitudo 3.9 colpisce Linguaglossa, danni alla strada

Il 15 agosto 2026, una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 ha colpito Linguaglossa, in provincia di Catania, provocando danni a una strada e l'evacuazione precauzionale di alcuni ristoranti.

Il 15 agosto 2026, un terremoto di magnitudo 3.9 ha colpito l’area di Linguaglossa, un comune etneo situato sulle pendici del vulcano Etna. La scossa, registrata nel primo pomeriggio, ha avuto il suo epicentro a circa 7 chilometri dal centro abitato, in una zona nota per la sua attività sismica e vulcanica.

L’evento sismico ha provocato l’apertura della faglia della Pernicana una struttura geologica collegata all’attività vulcanica dell’Etna. Tra i danni più evidenti, si segnala la frattura della strada che collega Piano Provenzana alla zona di Ragabo, nota come Clan dei Ragazzi. Le autorità hanno immediatamente avviato le procedure di sicurezza, ordinando l’evacuazione precauzionale di alcuni ristoranti situati nelle vicinanze.

Dettagli del sisma e reazioni della popolazione

La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione locale, che ha reagito con preoccupazione ma senza panico. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha confermato che l’epicentro si trovava a una profondità di soli 1 chilometro, un fattore che ha contribuito alla percezione della scossa. Nonostante l’intensità del sisma, non sono stati segnalati feriti o danni strutturali significativi ad edifici residenziali.

La zona colpita è caratterizzata da una bassa densità abitativa, con circa 83 abitanti per chilometro quadrato, ma presenta una alta percentuale di edifici storici e residenziali in muratura. Questi edifici, costruiti con tecniche tradizionali, sono più vulnerabili alle sollecitazioni telluriche rispetto alle costruzioni moderne. Tuttavia, l’intensità del sisma non ha causato danni rilevanti alle strutture.

Monitoraggio e prevenzione

L’evento sismico ha registrato un’accelerazione massima al suolo (PGA) di circa 0.35 g, un valore superiore alla media storica attesa per la zona. Questo dato ha destato l’attenzione degli esperti, che monitorano costantemente un’area soggetta a micro-sismicità frequente. Negli ultimi mesi, infatti, una serie di scosse di minore intensità (tra 2.5 e 3.7) hanno interessato la medesima zona nordorientale della Sicilia, confermando il quadro di dinamicità sismotettonica legato sia alla vicinanza dell’Etna sia alle faglie che attraversano l’entroterra messinese e catanese.

L’area è storicamente nota per importanti eventi sismici, tra cui il devastante terremoto dello Stretto di Messina del 1908. Anche gli sciami sismici degli ultimi anni, con epicentri ricadenti lungo la costa messinese e le pendici dell’Etna, ribadiscono la necessità di una costante attenzione e di strategie di prevenzione aggiornate.

Intervento delle autorità e misure di sicurezza

Le autorità locali, tra cui la Protezione Civile il Corpo Forestale il Comune e la Provincia sono intervenute tempestivamente per valutare la situazione e adottare le misure necessarie. Il capo della Protezione Civile siciliana, Salvo Cocina, ha reso noto che gli accertamenti sono in corso e che la zona continuerà ad essere sorvegliata per rilevare eventuali nuove scosse e valutare l’evoluzione della sequenza in atto.

Le evacuazioni precauzionali dei ristoranti e la chiusura della strada danneggiata sono state decise per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire eventuali rischi. Le autorità hanno inoltre avviato una campagna informativa per sensibilizzare la popolazione sull’importanza di seguire le indicazioni di sicurezza in caso di eventi sismici.