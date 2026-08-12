Scopriamo i numeri reali dietro l'immigrazione in Italia e in Europa, tra flussi migratori, rimpatri e le promesse elettorali non mantenute

L’immigrazione è un tema che continua a dividere l’opinione pubblica, spesso alimentato da retoriche politiche che poco hanno a che fare con la realtà dei numeri. L’episodio di Ceuta del 31 luglio 2026, dove 60mila persone hanno tentato di raggiungere la città spagnola dal Marocco, è l’ultimo esempio di come la propaganda possa prendere il sopravvento sui fatti.

Quasi l’80% dei migranti è stato respinto nelle stesse ore, con un bilancio di 88 morti. Una tragedia che dovrebbe imporre un dibattito serio, basato su dati concreti, non su slogan.

I numeri dell’immigrazione in Italia

In Italia, i numeri raccontano una storia diversa da quella spesso narrata in campagna elettorale. Gli stranieri regolarmente residenti sono passati da 5,1 a 5,6 milioni sotto l’attuale esecutivo, il più longevo della storia repubblicana. I rimpatri degli irregolari, invece, restano marginali: 3.500 nel 2026 e 3.000 nel 2026. Al contrario, i decreti-flussi, che autorizzano l’ingresso regolare di lavoratori extracomunitari, sono in costante aumento: 83mila nel 2026, 136mila nel 2026, 151mila nel 2026 e 181mila nel 2026.

Un altro dato significativo è quello delle iscrizioni anagrafiche dall’estero, che tra il 2026 e il 2026 hanno raggiunto quota 430mila l’anno, quasi 1.200 al giorno, contro le 330mila del 2019. Questi numeri mettono in discussione le accuse rivolte dal governo italiano a quello spagnolo di favorire l’immigrazione attraverso la regolarizzazione di 600mila stranieri, quando, nei fatti, l’Italia ha percorso la stessa strada.

Le contraddizioni della politica sull’immigrazione

Le promesse elettorali, come i blocchi navali la sostituzione etnica e la fine della pacchia sembrano svanire una volta al governo. I dati mostrano che, sotto l’attuale esecutivo, la presenza straniera sul territorio italiano è cresciuta rapidamente. Inoltre, le opposizioni a sinistra non sembrano in grado di costruire una proposta alternativa seria, limitandosi a retoriche sul diritto di attraversamento e sull’accoglienza come identità.

Un esempio di come la comunicazione politica possa prendere il sopravvento sulla sostanza è la lettera promossa da Giorgia Meloni e sottoscritta da 21 Stati membri, che ha portato alla convocazione di un Consiglio straordinario dell’Unione europea. Le solite ricette, come gli hub nei Paesi terzi e le procedure esternalizzate, non hanno portato a soluzioni concrete. Anzi, progetti come i centri italiani in Albania, nonostante le risorse pubbliche ingenti, sono rimasti sostanzialmente inoperativi.

Le migrazioni e le radici culturali

Le migrazioni sono un fenomeno antico come l’umanità stessa. L’Italia, ad esempio, è un paese che ha visto molti dei suoi cittadini emigrare in cerca di una vita migliore, diventando poi immigrati nei paesi di destinazione. Le tracce di queste migrazioni permangono attraverso le generazioni, soprattutto nella cucina tradizionale. I ravioli della nonna ad esempio, sono un legame duraturo con le origini, anche per chi è nato e cresciuto in un altro paese.

La cucina è uno dei legami più resistenti attraverso le generazioni, un filo che, pur assottigliandosi, rimane forte come l’acciaio. Anche se la lingua e i legami con il paese d’origine si affievoliscono, il cibo rimane un simbolo di identità e affetto. Come diceva Dean Martin, la pasta e fagioli era il suo piatto preferito, un conforto nei momenti difficili.

Le sfide degli hub all’estero

La strada degli hub per i rimpatri in Paesi terzi, caldeggiata da Giorgia Meloni e dalla premier danese Mette Frederiksen, appare in salita. Un progetto che coinvolge Olanda, Danimarca, Germania, Grecia, Austria e Italia, ma che rischia di essere bocciato dal Parlamento europeo. Tra i nodi principali c’è il concetto di Paese terzo sicuro con rischi elevati per la tutela dei diritti umani.

Esempi come l’accordo tra il Regno Unito e il Ruanda, che ha visto centinaia di milioni di sterline spese per trasferire solo quattro persone, mostrano l’inefficacia di tali sistemi. Inoltre, c’è il rischio che alcuni Paesi utilizzino la questione migratoria come arma geopolitica, come visto con il Marocco a Ceuta e la Turchia con la Grecia.

Le politiche migratorie devono essere efficaci e rispettose dei diritti umani, evitando di cadere nella trappola della propaganda e delle promesse non mantenute.