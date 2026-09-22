Il Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo si è concluso con l’incoronazione del nuovo campione nazionale 2026. La manifestazione, organizzata da Conad, ha riunito chef provenienti da tutta Italia per far sfogliare al pubblico le più originali interpretazioni di un piatto tradizionale africano divenuto simbolo della cucina mediterranea.

Il trionfo di Daniele Tantucci al Cous Cous Fest 2026

Il vincitore è Daniele Tantucci chef e docente di cucina di Senigallia, nelle Marche. Dopo una carriera segnata da esperienze in ristoranti stellati e da numerosi corsi di formazione, Tantucci ha presentato un couscous mediterraneo con tartare di tonno che ha saputo coniugare sapori di mare e terra. La sua proposta è stata accolta con entusiasmo sia dal pubblico presente al festival sia dalla giuria tecnica, confermando la capacità del cuoco di tradurre il territorio marchigiano in un linguaggio gastronomico contemporaneo.

Giuria e motivazioni del successo

La giuria era composta da due gruppi: una giuria popolare formata dai visitatori del festival, e una giuria tecnica presieduta dalla giornalista enogastronomica Manuela Zennaro. Tra i membri tecnici spiccavano Marzia Roncacci del Tg2 Rai, la food-blogger Laura Martino, l’amico del festival Giovanni Anania e gli chef locali Giovanni Torrente e Peppe Alongi. La presidente Zennaro ha elogiato la ricetta per la sua “rilettura territoriale coerente e originale”, sottolineando l’equilibrio sensoriale impeccabile sapidità mediterranea, freschezza stagionale, piccante calibrato, acidità funzionale dello yogurt, esecuzione tecnica precisa e presentazione elegante.

La ricetta vincente: couscous mediterraneo con tartare di tonno

Il piatto si presenta come un tortino di couscous arricchito da pomodori secchi, olive taggiasche e salsa di soia, sormontato da una tartare di tonno rosso condita con peperoncino calabrese, capperi di Pantelleria, basilico fresco e olio IGP Sicilia. La composizione è completata da una maionese al basilico, una cialda salata alle olive e un carpaccio di pomodorini datterini, il tutto avvolto da una vellutata di zucchine novelle, yogurt naturale e olio al basilico.

Ingredienti per quattro persone

200 g di couscous50 ml di olio EVO IGP Sicilia200 ml di acqua bollente salata40 g di maionese200 g di tonno rosso50 ml di olio di girasole200 g di zucchine novelle80 g di pomodori datterini gialli50 g di cipollotto nocerino10 g di burro50 g di basilico fresco10 g di farina 0050 g di yogurt10 g di albume100 g di pomodori secchi4 g di polvere di olive nere40 g di olive taggiasche IGP2 g di nero di seppia15 g di capperi di Pantelleria IGP20 g di peperoncino piccante di Calabria2 g di xantana e fiori eduli q.b.

Procedimento Il tonno viene tagliato a cubetti e condito con capperi tritati, basilico, peperoncino e olio EVO. Le zucchine vengono sbollentate, soffritte con cipollotto, frullate insieme a basilico, acqua di cottura, olio e xantana per ottenere una vellutata. L’olio di girasole viene riscaldato con foglie di basilico, filtrato e mescolato alla maionese. Il couscous viene poi arricchito con pomodori secchi, olive taggiasche e salsa di soia, mentre le cialde vengono preparate con burro fuso, albume, polvere di olive, nero di seppia e farina, cotte a 160 °C per sei minuti. Infine si compone il piatto: il tortino di couscous, la tartare di tonno, la maionese al basilico, i pomodorini a fettine, la vellutata di zucchine, lo yogurt aromatizzato e le cialde croccanti. Premi speciali, altri finalisti e la squadra per il mondiale

Accanto a Tantucci, il podio è stato completato da Carolina Rossino di Carloforte (secondo posto), Barbara Conti, food & travel blogger di Scicli (terzo) e Michele Perrino, fondatore di Suqsu Milano (quarto). Barbara Conti ha ricevuto il premio per la cucina sostenibile promosso da UniCredit e consegnato da Daniela Collura, mentre Michele Perrino ha conquistato il Premio Tradizione & Innovazione di Bia, consegnato da Alessandro Di Tucci. Il vincitore, Daniele Tantucci, rappresenterà l’Italia al Campionato mondiale di couscous affiancato dal capitano Enrico Figuccia, chef di San Vito Lo Capo.

Next Generation Student Contest

Il festival ha anche premiato i giovani talenti: la vincitrice è Alessia Groppuso studentessa dell’Istituto alberghiero “Danilo Dolci” di Partinico (Palermo). Con il suo “Ventu ri Sciroccu”, un couscous dolce omaggio al sole, al vento di scirocco e alla campagna siciliana, Alessia ha ottenuto il pass per il mondiale e una borsa di studio da €1 000 offerta da Re.Na.I.A.

Il Cous Cous Fest continua fino al 27 settembre

La 29ª edizione del festival prosegue con cooking show, sfide internazionali, incontri con chef e spettacoli musicali. Dopo il ritiro per motivi di salute di Roy Paci, il concerto sulla spiaggia è stato affidato a Lello Analfino con la T-Orkestar. L’evento rimane gratuito e aperto al pubblico, confermando San Vito Lo Capo come punto d’incontro per gli amanti della buona cucina e della cultura mediterranea.