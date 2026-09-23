Il risotto vegano è una proposta che coniuga la tradizione italiana con la cucina priva di prodotti animali. Questa variante, arricchita da passata di pomodoro e melanzane succose, offre una cremosità sorprendente pur mantenendo un profilo di sapori autentico.

Ideale per una cena veloce o per preparare un piatto che migliora il giorno successivo, la ricetta richiede circa 40 minuti di lavoro e serve 4 persone.

Gli ingredienti sono semplici e facilmente reperibili: riso Arborio o Carnaroli, passata di pomodoro, melanzane grandi, cipolla, aglio, vino bianco e brodo vegetale.

Preparazione della base di pomodoro e melanzane

Inizia scaldando una casseruola media e versandoci la passata di pomodoro (500 ml). Aggiungi basilico fresco tritato per profumare la salsa. Nel frattempo, taglia le melanzane a cubetti regolari. In una padella capiente, scalda un filo d’olio extravergine d’oliva e fai rosolare leggermente uno spicchio d’aglio intero; quando l’aglio prende colore, eliminalo.

Cottura delle melanzane

Aggiungi i cubetti di melanzana nella padella, coprili e lascia cuocere a fuoco medio per circa 10 minuti. Mescola di tanto in tanto per evitare che si attacchino, poi scopri la padella e prosegui la cottura finché le melanzane non risultano morbide e leggermente dorate. Una volta pronte, tienile da parte: entreranno in scena nella fase finale del risotto.

Cottura del risotto e assemblaggio

Nel frattempo, trita finemente una cipolla dorata e falla soffriggere in una casseruola dai bordi alti con un breve spruzzo d’olio. Quando la cipolla diventa traslucida versa il riso Arborio (360 g) e tostalo per due minuti, facendo attenzione a non bruciarlo. Sfuma il riso con ½ bicchiere di vino bianco lasciandolo evaporare completamente.

Inizia quindi l’aggiunta del brodo vegetale bollente: un mestolo alla volta, mescolando costantemente. Dopo il primo mestolo, incorpora anche parte della passata di pomodoro preparata in precedenza. Continua ad aggiungere brodo e pomodoro gradualmente, attendendo che il liquido sia assorbito prima di versare il successivo. Questo procedimento, ripetuto per circa 30 minuti garantirà una consistenza cremosa.

Quando il riso è quasi al dente, regola di sale e aggiungi una leggera spolverata di noce moscata. Unisci le melanzane precedentemente cotte, mescolando delicatamente per amalgamare tutti i sapori. Spegni il fuoco e lascia riposare il risotto per qualche minuto: il calore residuo completerà la cottura e renderà il piatto ancora più avvolgente.

Conservazione e possibilità di riutilizzo

Se prepari una quantità maggiore, il risotto vegano può essere conservato in frigorifero per 2-3 giorni in un contenitore ermetico. Per una rivisitazione creativa, il risotto avanzato si presta perfettamente alla realizzazione di arancini vegani arricchiti con lievito alimentare o formaggi vegetali a piacere.

Per servire, distribuisci il risotto nei piatti e completa ogni porzione con una spolverata di lievito alimentare o, se preferisci, con un rametto di basilico fresco. Il risultato è un piatto dal colore rosso acceso, profumato e incredibilmente cremoso pronto a conquistare sia i vegani che i non vegani.