Verona conferma sette ristoranti stellati nella Guida Michelin 2027, con tre stelle, due stelle e cinque ristoranti con una stella.

La provincia di Verona resta tra i territori di riferimento dell’alta cucina italiana. La Guida Michelin 2027 assegna di nuovo dieci stelle a sette ristoranti del territorio, senza nuove assegnazioni e senza perdite rispetto all’edizione precedente. Il quadro comprende un locale con tre stelle, uno con due stelle e cinque ristoranti con una stella.

Casa Perbellini 12 Apostoli, il vertice con tre stelle

Il riconoscimento più alto della guida va a Casa Perbellini 12 Apostoli, nel centro storico di Verona. Lo chef Giancarlo Perbellini mantiene le tre stelle nel locale storico dei 12 Apostoli, dove la cucina contemporanea unisce precisione tecnica, creatività e attenzione agli ingredienti. I piatti rielaborano la tradizione italiana con accostamenti ricercati e una sperimentazione costante dei sapori.

Famiglia Rana a Oppeano e le due stelle della pianura

A Vallese di Oppeano, Famiglia Rana conserva le due stelle sotto la guida dello chef Francesco Sodano. La proposta punta su tecniche contemporanee, nuovi abbinamenti e una selezione accurata delle materie prime. Con questo riconoscimento, il ristorante resta l’unico della provincia veronese con due stelle nell’edizione 2027.

Le stelle in città e sul Lago di Garda

In centro a Verona, Iris Ristorante e Il Desco mantengono una stella ciascuno. Iris propone cucina contemporanea e stagionale, mentre Il Desco, nome storico dell’alta ristorazione cittadina, interpreta la tradizione con sensibilità moderna. Sul Lago di Garda restano stellati NIN a Brenzone sul Garda, Vecchia Malcesine a Malcesine e Oseleta a Cavaion Veronese, tutti con una stella e con una cucina legata ai prodotti del territorio.