Dalla vellutata di zucca al gateau, la patata diventa protagonista della tavola autunnale con sapori, consistenze e idee anti-spreco.

Con l’arrivo di novembre la cucina di casa cambia ritmo: il forno si accende, il profumo della zucca riempie la stanza e la patata torna al centro della tavola. Ortaggio spesso relegato al ruolo di contorno, la patata può diventare il filo conduttore di un pasto caldo, morbido e curato, adatto a grandi e piccoli.

Il percorso comincia dalla consistenza. Una vellutata di zucca e patate, frullata con cura, ha una trama liscia e avvolgente. La patata cotta e frullata addensa da sola la preparazione, senza bisogno di panna o formaggi grassi. Il colore arancione intenso della zucca indica un alto contenuto di carotenoidi, precursori della vitamina A, utile per la vista e per il sistema immunitario. Il gusto dolce della zucca, insieme alla morbidezza della patata, rende il piatto facile da accettare anche per i bambini.

Sette modi di trasformare la patata avanzata

Quando in dispensa restano patate in più, la cucina anti-spreco offre strade molto diverse tra loro. Le crocchette nascono da un composto di patate lesse, parmigiano grattugiato e tuorli, passato in farina, uova e pangrattato prima della frittura, e si chiudono con una crosta dorata che cede a un interno morbido. La frittata di patate si prepara con patate a pezzetti cotte in padella con olio extravergine, e può essere arricchita con formaggi a pasta filata o salumi. Il gateau è uno sformato di patate lesse, formaggi e salumi, con l’interno morbido e filante e la superficie croccante.

La torta salata con patate e speck unisce una pasta sfoglia a un ripieno di patate a dadini, speck, provola e parmigiano. Gli gnocchi di patate richiedono attenzione nella scelta: le varietà più ricche di amido e con meno acqua, come le patate vecchie a pasta bianca o con la buccia rossa, danno gnocchi sodi, leggeri e capaci di reggere la cottura. Le patate schiacciate al forno completano la selezione: lessate partendo da acqua fredda, schiacciate con il fondo di un bicchiere e condite, sono un contorno alternativo alle classiche patate arrosto.

Patate al forno: cottura leggera e scelta degli ingredienti

Le patate al forno offrono una versione più controllata della croccantezza tanto amata dai bambini. Il materiale indica di tagliarle a spicchi o a cubotti non troppo piccoli, così assorbono meno olio. Un risciacquo in acqua fredda e l’asciugatura con un canovaccio pulito aiutano la doratura, mentre il condimento con poco olio extravergine d’oliva mantiene i grassi sotto controllo. Per la teglia si preferiscono patate a pasta gialla o rossa, che restano morbide dentro e croccanti fuori. Le patate con germogli o parti verdi vanno evitate, soprattutto per i più piccoli, perché possono contenere più solanina, una sostanza potenzialmente irritante.

Dallo svezzamento alla tavola di famiglia

La stessa vellutata accompagna il bambino nelle diverse fasi. Dai 6-8 mesi, durante lo svezzamento, la crema si prepara con zucca e patata ben cotte, frullate con acqua di cottura o brodo vegetale senza sale, senza soffritto e senza spezie, con un filo di olio extravergine a crudo. Il pediatra resta il riferimento per quantità e introduzione graduale dei cibi.

Dai 12 mesi ai 3 anni si possono aggiungere piccole quantità di formaggio stagionato grattugiato, se già tollerato, e lasciare qualche micro pezzettino molto morbido per abituare il bambino a consistenze meno lisce. Dai 3 anni in su la vellutata diventa il primo piatto di tutta la famiglia, con un soffritto leggero di scalogno o cipolla dolce, spezie delicate come la noce moscata e crostini di pane o legumi. Il peperoncino va evitato per i più piccoli. Per completare il pasto, il materiale suggerisce legumi ben cotti come ceci, lenticchie decorticate, piselli o fagioli, frullati insieme o serviti a parte.

Chi ha qualche patata in più può partire dalla vellutata di base della prima fase e, con un soffritto leggero e un paio di legumi, trasformarla in un pasto completo per tutta la famiglia durante il periodo autunno-inverno.