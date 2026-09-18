Con l’arrivo dell’autunno, i pomodori verdi che non hanno raggiunto la piena maturazione restano ancora appesi ai grappoli, pronti a marcire se lasciati al sole. Invece di scartarli, è possibile trasformarli in una conserva sotto olio che conserva tutto il sapore estivo e, al contempo, riduce gli sprechi alimentari.

Questa ricetta si inserisce nella filosofia anti-spreco del nostro Team Light and Tasty e permette di preparare in pochi minuti un prodotto che può accompagnare pane, formaggi o insalate per tutta la stagione fredda.

Preparazione degli ingredienti e fase di maceratura

Il primo passo consiste nel lavare accuratamente circa 500 g di pomodori verdi, rimuovendo ogni impurità. Dopo averli asciugati con un canovaccio pulito, si tagliano a fette spesse ½ cm. Le fette vengono poi sistemate su un vassoio, tamponate per eliminare l’umidità in eccesso e lasciate riposare per 15 minuti con una spolverata di sale (circa 2 % del peso). Il sale aiuta a estrarre l’acqua interna, rendendo la successiva macerazione più efficace. Terminato il riposo, le fette si sciacquano rapidamente in acqua fredda per eliminare il sale in eccesso e si asciugano nuovamente.

Scelta dell’aglio e delle erbe aromatiche

Per aromatizzare la conserva si può optare per aglio fresco oppure aglio in polvere. L’aglio fresco è indicato solo se i barattoli verranno conservati subito in frigorifero e consumati entro pochi giorni; altrimenti è consigliabile usare la versione secca, più stabile durante la conservazione a lungo termine. Allo stesso modo, origano secco o altre erbe aromatiche (timo, rosmarino) vanno aggiunte direttamente nei vasetti, evitando quelle fresche che potrebbero introdurre umidità e favorire la formazione di muffe.

Assemblaggio, copertura e tempi di riposo

In due vasetti di vetro sterilizzati, si dispone uno strato di pomodori, si aggiunge uno spicchio d’aglio (o un cucchiaino di aglio in polvere) e una presa di origano secco. Si versa poi una miscela bollente di acqua e aceto di vino bianco in parti uguali, appena sufficiente a coprire i pomodori. La temperatura alta non cuoce il frutto, ma ne facilita la macerazione permettendo ai sapori di amalgamarsi. Dopo aver chiuso i vasetti, si lasciano raffreddare a temperatura ambiente, poi si trasferiscono in frigorifero dove dovranno riposare almeno 48 ore prima del consumo.

Copertura con olio extravergine d’oliva

Terminato il periodo di macerazione, si riempiono i vasetti con olio extravergine d’oliva fino a coprire completamente i pomodori. L’olio, oltre a preservare il prodotto, conferisce una nota vellutata al gusto finale. È fondamentale che l’olio sia di buona qualità, poiché sarà l’unico condimento della conserva. Dopo aver sigillato i barattoli, la conserva può essere conservata in un luogo fresco e buio per 3-4 mesi; una volta aperta, deve essere mantenuta in frigo e consumata entro una settimana.

Se si desidera una versione a basso contenuto di sodio, è possibile ridurre gradualmente la quantità di sale nel primo riposo, compensando con spezie come pepe nero, peperoncino o semi di sesamo. L’uso di gomasio o del nostro granulare vegetale senza sale è un’alternativa gustosa. Inoltre, è consigliabile evitare di introdurre ingredienti freschi ad alta umidità (come basilico o prezzemolo) perché aumentano il rischio di fermentazione indesiderata. Segnali di allarme da tenere d’occhio sono: bollicine persistenti, olio torbido o tappi rigonfiati; in tal caso il prodotto deve essere eliminato per sicurezza.