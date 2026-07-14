Daniele Fagiolini morto a 61 anni: omaggio allo chef di San Miniato

Daniele Fagiolini, celebre chef toscano, è scomparso improvvisamente a 61 anni. Un omaggio alla sua vita e al suo contributo alla cucina tradizionale

La Toscana piange la scomparsa di Daniele Fagiolini, chef di fama nazionale e titolare dell’Antico Ristoro Le Colombaie a Catena di San Miniato. Il cuoco è stato trovato senza vita nella sua abitazione il pomeriggio di lunedì 13 luglio, vittima di un malore improvviso probabilmente un infarto.

La notizia ha scosso profondamente la comunità locale e il mondo della ristorazione, lasciando un vuoto incolmabile. Fagiolini, che avrebbe compiuto 62 anni il prossimo 27 luglio, era un punto di riferimento per la cucina toscana e un appassionato promotore delle eccellenze gastronomiche del territorio.

Una vita dedicata alla cucina toscana

Daniele Fagiolini era noto per la sua dedizione alla tradizione culinaria toscana, unita a una passione innata per i prodotti locali. Il suo ristorante, Antico Ristoro Le Colombaie era un vero e proprio tempio della cucina di territorio dove la stagionalità e la qualità delle materie prime erano sempre al centro dell’attenzione.

Il locale, che avrebbe festeggiato il ventennale il prossimo 27 luglio, era diventato una meta obbligata per gli amanti della buona cucina, soprattutto durante la stagione del tartufo bianco di San Miniato. Fagiolini era un maestro nel valorizzare questo pregiato ingrediente, proponendolo in numerose preparazioni sempre nel rispetto della tradizione e della qualità della materia prima.

Un legame speciale con i produttori locali

La filosofia di Fagiolini si basava su un rapporto diretto e consolidato con i produttori locali. Il cuoco era noto per la sua attenzione nella selezione delle carni, provenienti da allevatori del territorio, e dei prodotti agricoli locali. Questo impegno costante nella ricerca e nella valorizzazione delle eccellenze locali gli aveva valso il riconoscimento della Chiocciola Slow Food nel 2026, l’unica assegnata in tutta la provincia di Pisa.

Nel 2026, il riconoscimento è stato confermato, sottolineando ancora una volta l’importanza del suo lavoro nel promuovere una cucina autentica e profondamente radicata nel territorio.

Il cordoglio della comunità

La scomparsa di Daniele Fagiolini ha suscitato un profondo cordoglio nella comunità di San Miniato e nel mondo della ristorazione. L’Amministrazione comunale ha espresso il suo dolore per la perdita di una figura di riferimento della ristorazione toscana.

“Con il suo lavoro alla guida dell’Antico Ristoro Le Colombaie, Fagiolini ha contribuito a far conoscere San Miniato e la sua tradizione culinaria, distinguendosi per l’attenzione ai prodotti locali, il legame con i produttori e la promozione di una cucina autentica, profondamente radicata nel territorio”, si legge in una nota dell’Amministrazione comunale.

Il sindaco Simone Giglioli ha dichiarato: “Ci lascia una delle eccellenze culinarie del nostro territorio. Le Colombaie era una delle trattorie di riferimento del panorama regionale e nazionale, inserita tra le migliori trattorie d’Italia da Slow Food e premiata con la ‘Chiocciola’. Il suo contributo è stato estremamente importante nella ricerca, nell’attenzione e nella valorizzazione dei prodotti locali e dei loro produttori.”

Fagiolini lascia la moglie e tre figli, ai quali vanno le più sentite condoglianze da parte di tutta la comunità.