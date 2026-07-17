Dove gustare l’autentico Lobster Roll a Milano

Milano si sta trasformando in una vera e propria capitale del Lobster Roll il celebre panino con l’astice americano che ha origini nel New England. Questo piatto, un tempo presente solo sporadicamente nei menu dei ristoranti di pesce, sta vivendo una nuova ondata di popolarità grazie a nuove aperture dedicate.

Il Lobster Roll è un panino semplice ma delizioso, che può essere servito caldo o freddo, a seconda della tradizione. La versione calda, detta Connecticut-style prevede l’astice cotto a vapore o bollito e ripassato in padella con burro, mentre la versione fredda, Maine-style è condita con maionese leggera, limone e a volte sedano.

La storia del Lobster Roll: dal New England a Milano

Il Lobster Roll ha origini umili. Nato alla fine degli anni ’20 del Novecento sulle coste del New England, era considerato un cibo povero, buono per le zuppe di pesce e persino per i carcerati. Solo verso la fine del secolo ha iniziato a comparire sulle tavole dei ristoranti gourmet.

In Italia, il Lobster Roll ha iniziato a diffondersi grazie al Padiglione USA di Expo2015 dove è stato servito a 15 € con patatine. Da allora, Milano ha visto l’apertura di diversi locali dedicati a questa specialità, alcuni dei quali purtroppo ormai chiusi.

I migliori indirizzi per gustare un Lobster Roll a Milano

Se siete alla ricerca di un Lobster Roll autentico e a buon prezzo, i locali fast food sono la soluzione migliore. A Milano, i fast food specializzati in questa specialità sono due: Mason’s Famous Lobster Rolls e George Lobster. A questi si aggiunge Lato Mare una bottega fast food al Mercato Isola che è anche un bistrot di mare.

Mason’s Famous Lobster Rolls

Mason’s Famous Lobster Rolls è una catena americana fondata da Dan Beck nel 2014, arrivata a Milano nel 2026. Il primo locale in Italia e in Europa si trova in via Torino. Beck, appassionato di astici del Maine, ha imparato a conoscere e rispettare la pesca degli astici locali, offrendo un’autentica esperienza del New England.

I locali Mason’s a Milano sono due: uno in via Torino e l’altro in via Vespucci, zona Porta Nuova. Le versioni classiche del Lobster Roll disponibili sono la Maine Style fredda con maionese homemade leggermente agrumata al limone, e la Connecticut Style calda con burro fuso. I prezzi variano a seconda delle dimensioni del panino, con opzioni che vanno dai 11,90 € ai 26,80 €.

George Lobster

George Lobster è un altro locale che offre un’autentica esperienza del Lobster Roll. Anche qui, le versioni disponibili sono la Maine Style e la Connecticut Style con prezzi simili a quelli di Mason’s. Il locale è situato in una zona di passaggio, ideale per chi vuole gustare un panino veloce tra shopping e movida.

Lato Mare

Lato Mare è una bottega fast food al Mercato Isola che offre anche un bistrot di mare in un’altra sede. Qui potrete gustare non solo il Lobster Roll ma anche altre specialità di mare, in un ambiente accogliente e informale.

Dove altro trovare il Lobster Roll a Milano

Oltre ai fast food dedicati, il Lobster Roll è disponibile anche in alcuni ristoranti di pesce e nell’alta ristorazione. Ad esempio, potete trovarlo al Fishbar de Milan e da Sant Ambroeus. Inoltre, è possibile gustarlo anche nei menu di alcuni brunch, come quelli del 10_11 del Portrait in corso Venezia e del Pandenus.

Che siate appassionati di cucina internazionale o semplicemente curiosi di provare una nuova specialità, Milano offre molte opportunità per gustare un autentico Lobster Roll. Non resta che scegliere il vostro indirizzo preferito e lasciarvi conquistare dai sapori del New England.