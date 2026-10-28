Due ricette campane rivisitate: la pasta al pomodoro di Peppe Guida e una finta carbonara cremosa senza uova, spiegate con tecniche pratiche e trucchi da cucina.

La tradizione della cucina campana spesso gioca con semplicità e precisione: pochi ingredienti lavorati con cura producono risultati sorprendenti. In questo articolo trovate due ricette complementari che raccontano quest’idea: gli Spaghetti della Devozione, dove la qualità del pomodoro e la tecnica di cottura fanno la differenza, e la Carbonara Fujuta, una variante che sostituisce l’uovo con una crema di ricotta e zafferano, mantenendo il comfort e la croccantezza della pancetta.

Le due preparazioni condividono un principio: il controllo del calore e il rispetto degli ingredienti. A seguire descriviamo gli step principali, i passaggi tecnici da non saltare e i consigli pratici per ottenere la consistenza e i profumi tipici di questi piatti.

Spaghetti della Devozione: setaccio e risottatura per il pomodoro perfetto

La ricetta punta tutto su due mosse fondamentali: il trattamento a crudo del pomodoro e la risottatura della pasta nel fondo di pomodoro. Per cominciare scegliete spaghetti di Gragnano a trafilatura al bronzo e un barattolo di pomodori pelati di buona qualità. Frullate i pelati con il loro succo fino a ottenere una purea omogenea, poi passate tutto al setaccio premendo con un cucchiaio per eliminare semi e pellicine: il risultato è una vellutata liscia che non darà retrogusti amarognoli.

Mettete la vellutata in una casseruola capiente e scaldatela a fiamma bassissima: la cottura deve essere dolce per non alterare gli zuccheri naturali del pomodoro. Nel frattempo portate a ebollizione l’acqua e cuocete gli spaghetti per la metà del tempo indicato sulla confezione; la pasta dovrà rimanere molto soda al centro. Scolatela e trasferitela direttamente nella casseruola con il pomodoro caldo.

La mantecatura come in un risotto

Durante la risottatura gli spaghetti rilasceranno amido che addenserà il sugo: mescolate con cura e aggiungete un mestolo di acqua di cottura ogni volta che il fondo si asciuga troppo, come fareste per un risotto. Assaggiate spesso per regolare i tempi: la cottura termina quando la pasta è al dente e avvolta da una crema lucida. Spegnete il fuoco, impiattate e completate con foglie di basilico fresco e un generoso giro di olio extravergine d’oliva a crudo. Questo olio non va cotto: mantiene il profumo erbaceo e non sovrasta il pomodoro.

Carbonara Fujuta: crema di ricotta, zafferano e pancetta croccante

La fujuta è una carbonara «fuggita» dall’uovo: l’effetto cromatico e la cremosità sono ottenuti con ricotta e zafferano. Per due persone servono circa 180 g di spaghetti, 150 g di ricotta ben scolata, una bustina di zafferano e 70 g di pancetta a listarelle. La tecnica è semplice ma richiede tempismo: la pancetta va rosolata fino a diventare croccante in una padella ampia, senza aggiungere grassi, così che rilasci il proprio sapore intenso.

Spegnete il fuoco e, sfruttando il calore residuo della padella, unite la ricotta insieme allo zafferano sciolto in poca acqua tiepida. Mescolate fino a ottenere una crema omogenea: attenzione a non cuocere la ricotta, altrimenti diventerà granulosa. Cuocete la pasta al dente, scolatela e trasferitela nella padella con la crema, aggiungendo un mestolo di acqua di cottura per favorire la mantecatura.

Finitura e varianti

Una volta che la pasta è avvolta dalla crema, incorporate abbondante pecorino grattugiato e mescolate energicamente per ottenere una salsa densa e setosa. Completate il piatto con la pancetta croccante e una macinata di pepe nero. Se preferite un sapore più autentico, potete sostituire la pancetta con guanciale, che conferirà maggiore profondità; per una nota più ricca usate ricotta di pecora invece di quella vaccina.

Entrambe le ricette dimostrano che la differenza tra un piatto casalingo e uno «da ristorante» sta nelle tecniche: il setaccio che trasforma il pomodoro in una crema liscia e la risottatura che lega gli spaghetti al sugo, oppure il controllo del calore per non far «stracciare» la ricotta nella finta carbonara. Con poco più di attenzione otterrete due primi che raccontano la Campania con semplicità e precisione.