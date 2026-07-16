Dieci nuovi Maestri dell’arte della cucina italiana premiati a Palazzo Chigi

Il 15 luglio 2026, nella suggestiva cornice di Palazzo Chigi a Roma, si è tenuta una cerimonia di grande rilievo per il mondo enogastronomico italiano. Dieci personalità di spicco sono state insignite del titolo di Maestri dell’arte della cucina italiana un riconoscimento istituito nel 2026 per celebrare chi ha contribuito in modo significativo alla valorizzazione, all’innovazione e alla salvaguardia delle tradizioni culinarie del nostro Paese.

Alla cerimonia, presieduta dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida hanno partecipato alcuni dei nomi più illustri della cucina italiana. Il premio, assegnato in diverse categorie, ha messo in luce figure che hanno saputo coniugare tradizione e innovazione, portando l’eccellenza gastronomica italiana nei più prestigiosi palcoscenici internazionali.

I vincitori del premio Maestri dell’arte della cucina italiana

Tra i premiati, spiccano nomi come Enrico Cerea executive chef del ristorante Da Vittorio di Brusaporto, insignito del titolo di Maestro dell’arte della cucina. La sua cucina, caratterizzata da una tecnica solida e da un’attenzione maniacale alla materia prima, ha saputo reinterpretare l’identità italiana in chiave moderna senza tradirne le origini.

Piero Antinori presidente onorario della storica azienda toscana Marchesi Antinori è stato premiato come Maestro dell’arte vitivinicola. La sua figura rappresenta una delle più autorevoli dell’enologia italiana contemporanea, contribuendo in modo significativo alla promozione del vino italiano nel mondo.

Altri premiati includono Francesco Panella proprietario del ristorante Antica Pesa a Roma, insignito del titolo di Maestro dell’arte della gastronomia e Simone Padoan patron della pizzeria I Tigli di San Bonifacio, premiato come Maestro dell’arte della pizza.

L’importanza del riconoscimento

Il premio Maestri dell’arte della cucina italiana non è solo un riconoscimento del lavoro svolto, ma anche un impegno verso il futuro. Come ha sottolineato la presidente Meloni, questi maestri hanno una missione: tramandare le loro arti alle future generazioni. Il governo continuerà a sostenere l’agroalimentare italiano con stanziamenti record e una strategia di sistema per promuovere la nostra eccellenza gastronomica nel mondo.

Il ministro Lollobrigida ha aggiunto che la cucina italiana è un paradigma di benessere e condivisione, e i maestri sono i custodi di questa tradizione. Con questo riconoscimento, lo Stato riconosce la loro dedizione e passione, che li rende esempi per gli altri.

L’impegno per la sostenibilità nella ristorazione universitaria

Nel frattempo, a Milano, sedici cuochi delle mense universitarie hanno partecipato a una giornata di formazione presso l’Accademia Gualtiero Marchesi. L’iniziativa, promossa da ANDISU mira a raffinare le tecniche di cottura e gestione delle materie prime, con un focus su sostenibilità, qualità e riduzione degli sprechi.

Il presidente di ANDISU, Emilio Di Marzio ha sottolineato l’importanza di coniugare sostenibilità e alta ristorazione. L’obiettivo è migliorare la qualità nutrizionale dei pasti, ridurre gli sprechi e innalzare la saporosità dei cibi, offrendo agli studenti un servizio di eccellenza.

L’Accademia Gualtiero Marchesi diretta da Enrico Dandolo ha accolto con entusiasmo questa collaborazione. La missione dell’accademia è diffondere una cucina autentica, legata ai prodotti, ai territori e alla tradizione italiana, seguendo il principio di semplicità e purezza dei sapori indicato da Gualtiero Marchesi.

Queste iniziative rappresentano un passo importante verso una ristorazione più sostenibile e di qualità, che valorizza le tradizioni culinarie italiane e le porta a nuovi livelli di eccellenza.