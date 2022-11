Entro quanto andrebbe consumata la frittata e per quanto tempo si può estendere la conservazione in frigorifero? Alcuni suggerimenti.

A chi non è mai avanzata della frittata? Può capitare di prepararne una porzione abbondante, specialmente se si è soli a cena e non si hanno padelle di dimensioni ridotte: in tal caso è doveroso conservarla al meglio per non produrre sprechi. Fortunatamente, la frittata è buona anche da fredda e, in ogni caso, scaldarla nuovamente in padella o al microonde è questione di pochi attimi.

Non solo: con un pizzico di fantasia è possibile dare nuova vita agli avanzi e utilizzare la frittata del giorno prima per creare dei gustosi spiedini con olive e pomodorini ideali da servire come antipasto o secondo piatto con una semplice insalata di contorno. La domanda a questo punto sorge spontanea: per quanto tempo è possibile conservare la frittata in frigorifero ed entro quanto sarebbe saggio consumarla? Proseguite la lettura per scoprirlo.

Quanto tempo dura la frittata in frigorifero?

Dare una risposta univoca a questa domanda non è possibile, in quanto la durata è determinata in parte dagli ingredienti che vengono utilizzati in aggiunta alle uova per condire la frittata.

In linea di massima, una frittata semplice di uova e prezzemolo può essere conservata in frigorifero fino a 2 giorni, dopodiché sarebbe meglio consumarla. Per un’ottimale conservazione, vi consigliamo di riporla all’interno di un contenitore a chiusura ermetica, oppure sigillare il piatto con della pellicola trasparente, così da isolarla dal resto degli ingredienti presenti in frigorifero.

Se avete preparato una frittata particolarmente ricca di condimenti, utilizzando anche ingredienti facilmente deperibili come frutti di mare e verdure acquose come i pomodorini, è preferibile che la conserviate in frigo per un giorno al massimo.