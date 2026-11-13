Una catena di fast‑food americana vuole insediarsi nei rifugi alpini di Cortina e Campiglio, scatenando una furiosa reazione di pubblico e istituzioni.

Un accordo commerciale tra la catena statunitense KFC e gli amministratori dei rifugi del Faloria a Cortina d’Ampezzo e di Madonna di Campiglio prevede l’apertura di un punto vendita di pollo fritto a partire dal 5 dicembre. L’iniziativa, annunciata senza alcuna previa consultazione con le autorità locali, ha subito sollevato interrogativi sulla compatibilità di un fast-food con la tradizione culinaria delle zone alpine.

Le strutture coinvolte, gestite rispettivamente da Faloria Spa e dal gruppo Super G, mantengono l’aspetto architettonico originale e non prevedono interventi estetici esterni. Tuttavia, il semplice inserimento di un menu tipico americano tra i piatti tradizionali – polenta, speck e formaggi locali – ha scatenato una discussione che coinvolge politici, sportivi, chef e cittadini preoccupati per la conservazione dell’identità dei punti di ristoro di montagna.

Il piano KFC per i rifugi di Faloria e di Madonna di Campiglio

L’accordo prevede che il bar-caffetteria dei due rifugi includa nella propria offerta una selezione di panini, snack e bevande a marchio KFC. Non è prevista alcuna trasformazione della facciata esterna né l’installazione di insegne permanenti. L’obiettivo, dichiarato dai responsabili della catena, è offrire ai turisti un’opzione rapida e “internazionale” durante la pausa après-ski, senza alterare l’esperienza alpina.

Accordo commerciale e data di apertura

Secondo le informazioni rese pubbliche, il contratto è stato firmato alla fine di ottobre e prevede l’avvio delle attività il 5 dicembre. La scelta delle due località è stata motivata dal flusso medio giornaliero di circa 2.000 visitatori nei periodi di punta, che secondo gli analisti rappresenterebbe un mercato potenzialmente redditizio per il modello di fast-food americano.

Le reazioni di personaggi pubblici e istituzioni

Il progetto ha incontrato l’opposizione di numerosi esponenti di spicco. L’ex campione di sci Kristian Ghedina ha dichiarato che i turisti che arrivano a Cortina cercano prodotti tipici e non “pollo fritto a 2.000 metri”. Analogamente, l’attore Jerry Calà ha ricordato le tradizioni gastronomiche delle baite, sottolineando che la montagna offre già una ricca varietà di specialità locali.

Il fondatore di Eataly, Oscar Farinetti, ha criticato la scelta definendola poco in linea con la storia culinaria italiana, invitando a valorizzare le osterie locali invece di introdurre formati standardizzati. Farinetti ha inoltre rimarcato la contraddizione del “sovranismo alimentare” italiano, evidenziando che l’Italia esporta i propri prodotti ma si oppone all’arrivo di prodotti stranieri sul territorio nazionale.

Nel mondo della politica, il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, e il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, hanno pubblicamente condannato l’iniziativa, sostenendo che i turisti scelgono le Dolomiti per la “autenticità dei sapori”. Entrambi hanno avvertito che l’omologazione dei servizi di ristorazione rischia di erodere l’attrattiva dei luoghi.

Le contromisure dei gestori dei rifugi

Di fronte alla crescente pressione mediatica, la Faloria Spa ha rilasciato un comunicato in cui si sottolinea che il rifugio non subirà modifiche strutturali e che il menù sarà ampliato solo con alcuni prodotti KFC, mantenendo la “pluralità e la varietà” dell’offerta attuale. Il direttore generale Renzo Minella ha ribadito l’impegno a tutelare l’architettura e il legame con il paesaggio, definendo il rifugio un “luogo simbolico” della storia del comprensorio.

Allo stesso modo, Super G, la catena italiana di après-ski che gestisce il punto di Madonna di Campiglio, ha dichiarato che non verrà creato un nuovo punto vendita monomarca. L’offerta di cibo veloce resterà integrata da una selezione di prodotti KFC, ma il marchio continuerà a promuovere la gastronomia locale sotto il nome “Meraviglioso”.

Le associazioni ambientaliste hanno invece sottolineato il possibile impatto negativo di un modello di ristorazione basato su prodotti altamente processati, evidenziando le questioni legate agli allevamenti intensivi e al consumo di energia per la frittura in alta quota. Alcuni esperti hanno anche messo in guardia sul rischio di alterare la percezione del turismo gastronomico alpino, tradizionalmente incentrato su prodotti di stagione e a chilometro zero.

La disputa intorno all’arrivo di KFC nei rifugi di Cortina e Campiglio ha trasformato una semplice decisione commerciale in un vero e proprio dibattito sul futuro della cultura alimentare delle montagne italiane. Mentre i gestori sostengono la possibilità di arricchire l’offerta per i visitatori, le proteste di sportivi, chef, amministratori e ministri mostrano come la questione vada ben oltre il semplice menu, toccando temi di identità, sostenibilità e rispetto per le tradizioni locali.