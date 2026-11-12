Due giorni a Torino per scoprire Corea tra sapori, K-beauty, tatuaggi, libri e K-pop, con ingresso gratuito e un ricco programma su più piani.

“Daebak! è quello che i coreani esclamano davanti a qualcosa di fantastico”: con questa energia il festival coreano torna a Mercato Centrale Torino per un fine settimana dedicato a cucina, musica, K-beauty, tatuaggi e letteratura. Le porte si aprono sabato 14 dalle 12 alle 22 e domenica 15 novembre dalle 10 alle 22. L’ingresso è libero e gratuito (sono esclusi masterclass e workshop su prenotazione).

L’evento coinvolge più spazi del complesso: dal piano terra con il cibo di strada ai piani superiori animati da market, laboratori, incontri e momenti performativi. Tra i punti fermi: degustazioni, skincare in dieci step, live tattoo con cinque artisti e una domenica interamente dedicata al K-pop in collaborazione con Torino Comics.

Sapori, cocktail e vinili: il piano terra tra street food e musica

Il viaggio parte dal piano strada con La Bottega Coreana, un temporary che propone piatti artigianali della cucina di strada: croccante dakgangjeong, bibimbap personalizzabile, mandu anche in versione vegetariana e gli immancabili tteokbokki. Accanto ai fornelli, la Korean Cocktail Station firmata Distillerie Brillo, guidata dal mixologist Michele Marzella, propone una drink list dal gusto contemporaneo: dallo Spritz Kimchi al K-Pop Tonic, fino a un bubble tea analcolico per chi preferisce un sorso dolce.

La serata di sabato si scalda con la Live Vinyl Session (dalle 18.30 alle 23.30), un set che unisce korean cafe music, k-bossa, sonorità lounge e jazz, con rielaborazioni acustiche di brani K-pop. Un’ambientazione perfetta per assaggiare, brindare e lasciarsi guidare da ritmi morbidi e cangianti.

Mercato, masterclass e K-beauty: esperienze su misura ai piani alti

Salendo al primo piano, il Korean Market raccoglie realtà indipendenti e proposte selezionate: skincare e K-beauty, prodotti gastronomici, artigianato, illustrazioni, abbigliamento, gadget e carte da collezione. È lo spazio ideale per portarsi a casa un ricordo, tra texture, profumi e oggetti che raccontano la cultura coreana.

Per chi vuole “mettere le mani in pasta”, le masterclass di cucina (circa due ore ciascuna) svelano tecniche e ricette iconiche. Si impara il kkakdugi, il kimchi di daikon, e alla fine ognuno porta con sé il proprio barattolo di fermentati; si approfondiscono tteokbokki, kimbap e mandu fatti in casa. In Aula Didattica si entra nel dettaglio della routine coreana in dieci step, con test per individuare il tipo di pelle e prove pratiche di layering per comprendere ordine e funzioni di ogni prodotto.

Tatuaggi live nelle Antiche Ghiacciaie

Nelle suggestive Antiche Ghiacciaie, per entrambe le giornate, prende vita il corner curato da The White Whale Tattoo Society: cinque artisti tatuano dal vivo tra fine line, microrealismo e surrealismo illustrativo. Un’occasione per vedere da vicino stili e processi creativi e, per chi desidera, fissare sulla pelle un segno dall’estetica essenziale o onirica.

Lingua, tè, hanbok e K-pop: la cultura tra Spazio Fare e primo piano

Lo Spazio Fare accende i riflettori sulle radici culturali del Paese. Qui si può avvicinarsi all’alfabeto Hangeul e provare a scrivere il proprio nome su carta wongoji, assaggiare il tè dell’isola di Jeju e decorare uno specchietto con la madreperla, per un contatto diretto con gesti e tecniche tradizionali. Al primo piano, per tutto il weekend, è disponibile l’hanbok experience: indossare l’abito tradizionale significa entrare in dialogo con forme e colori di una estetica secolare.

Il racconto si allarga alla pagina scritta con K-Lit, conferenza che, alle 16.30 di sabato, esplora la narrativa coreana contemporanea insieme all’Università di Torino e all’Istituto Sejong. Un viaggio tra autori come Han Kang e Hwang Sok-yong, per capire come la letteratura rifletta temi, memorie e immaginari della Corea di oggi. L’accesso è gratuito con accredito su prenotazione.

Domenica K-pop con Torino Comics

Domenica il secondo piano si trasforma nel regno del K-pop grazie alla collaborazione con Torino Comics. Si parte alle 10 con workshop di danza aperti a tutti; alle 13 va in scena uno spettacolo per famiglie; dalle 14.30 i riflettori sono sul contest dei solisti. Alle 16.30 scatta la Random Play Dance, momento partecipato in cui si balla sui successi lanciati a sorpresa. Dalle 17.30 spazio a premiazioni e showcase, e per chiudere, dalle 19, quiz e giochi a premi dedicati agli idol.

Tra profumi di kimchi e ritmi pop, tra skincare in layering e linee sottili dell’ago, questo itinerario a tappe dentro Mercato Centrale Torino promette un fine settimana intenso e inclusivo. “Daebak!” non resta solo un’esclamazione: diventa l’invito a esplorare, gustare e imparare, muovendosi liberamente tra sapori, saperi e performance. L’ingresso è libero e gratuito; per masterclass e workshop è richiesta la prenotazione.