Una rassegna autunnale al Sivori combina pellicole d’autore, tè e dolci, mentre Christian De Sica commenta l’evoluzione dei cinepanettoni.

Il cinema Sivori, situato in via S. Caterina 54 a Genova, apre le porte a una nuova edizione di “Al cinema con tè”. Ogni martedì pomeriggio, dalle 15:30, lo spazio si trasforma in un salotto letterario dove film d’autore si alternano a una pausa conviviale a base di tè caldo e dolci. Il format, già molto apprezzato nella stagione precedente, ritorna per otto appuntamenti che si concludono il 22 dicembre.

Il calendario delle proiezioni

La prima serata, il 10 novembre, presenta Serpenti di Roberto De Paolis, un thriller psicologico che analizza il delicato tema del femminicidio attraverso il punto di vista del colpevole, interpretato da Javier Bardem. Il film è caratterizzato da una narrazione kafkiana, dove il protagonista si perde in un grottesco labirinto burocratico.

Il 17 novembre la programmazione passa a Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, che racconta il ritorno in Argentina di un medico argentino sopravvissuto alla dittatura militare. Il racconto, basato su fatti reali, affronta il trauma dei desaparecidos e la ricerca della giustizia.

Il 24 novembre è previsto Zustissia di Francesco Piras, ispirato al caso giudiziario di Beniamino Zuncheddu, un pastore sardo condannato ingiustamente per tre omicidi. La pellicola segue il lavoro di un giovane avvocato determinato a smascherare l’errore giudiziario.

Il 1° dicembre la regista Maryam Touzani propone Calle Malaga, ambientato a Tangeri, con Carmen Maura nel ruolo di una madre anziana alle prese con una figlia che vuole vendere l’appartamento di famiglia. Il film mescola dramma familiare e riflessioni sull’immigrazione.

Il 15 dicembre la serata è dedicata a L’essere amato di Rodrigo Sorogoyen, con Javier Bardem e Victoria Luengo. Il racconto si svolge a Fuerteventura, dove un regista e sua figlia attore si ritrovano per girare un film ambientato nel Sahara degli anni Trenta, costringendoli a confrontarsi con il passato.

La conclusione, il 22 dicembre, presenta I Swear – È più forte di me di Kirk Jones, una biografia di John Davidson, un adolescente con la sindrome di Tourette. Il film esplora le difficoltà quotidiane del protagonista in un’epoca in cui la condizione era quasi sconosciuta alla medicina.

Il prezzo di ingresso è di €7,50 per persona, comprensivo di una tazza di tè e di un dolcetto. È l’occasione perfetta per chi desidera combinare cultura cinematografica e momenti di convivialità durante le fredde giornate autunnali.

Christian De Sica e la fine dei cinepanettoni

Nel frattempo, l’attore e regista Christian De Sica ha suscitato scalpore durante il Festival dello Spettacolo a Milano, dichiarando che “i cinepanettoni non si possono più fare” perché il linguaggio comico di una volta sarebbe considerato offensivo oggi. De Sica ha precisato che, pur avendo interpretato ruoli da mascalzone e coatto, nella vita è sempre stato “un signorino”.

L’attore ha ricordato i titoli che gli hanno garantito fama, da Vacanze di Natale a Natale a Miami, ringraziando collaboratori come Massimo Boldi, i fratelli Vanzina, Neri Parenti e Aurelio De Laurentiis. Nonostante il cambiamento dei gusti del pubblico e l’avvento del politicamente corretto, De Sica ha sottolineato che l’affetto per questi film rimane vivo, soprattutto tra le nuove generazioni che lo chiamano ancora “zio”.

Il commento di De Sica è stato accompagnato dall’annuncio della sua prossima avventura televisiva: The Label, una serie Netflix in sei puntate diretta da Luca Miniero. Nella trama, De Sica interpreta Ade, patriarca di un’etichetta discografica indipendente in crisi dopo che il suo artista è arrivato settimo al Festival di Sanremo. Il conflitto generazionale con il figlio (Claudio Santamaria) e la nipote (Sofia Conti) è al centro della narrazione, mescolando commedia e musica.

La serie, che vanta la partecipazione di Cristiana Capotondi, Ornella Muti e Martina Gatti, include anche scene girate durante l’ultimo Festival di Sanremo, offrendo uno sguardo dietro le quinte del mondo musicale italiano.

Parallelamente, De Sica tornerà sul grande schermo nella commedia-action Spie per caso – Missione Tokyo, creduta per una distribuzione natalizia. Il film, diretto da Eros Puglielli, promette un mix di humor e avventura, confermando l’attore come una presenza costante nella cultura pop italiana.

Le dichiarazioni di De Sica evidenziano una trasformazione del panorama cinematografico italiano, dove la tradizione dei cinepanettoni si scontra con le nuove sensibilità del pubblico. Allo stesso tempo, il programma “Al cinema con tè” al Sivori dimostra come il cinema possa reinventarsi, offrendo esperienze più intime e riflessive, accompagnate da piccoli gesti di ospitalità come il tè e i dolci.