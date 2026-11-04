Novara si trasforma in un palcoscenico di Halloween: tra teatro, musica, mercatini e sapori d'autunno, il weekend promette emozioni per tutti.

Il fine settimana che precede il 31 ottobre è ormai una tappa obbligata per gli amanti di atmosfere spettrali e di divertimento. Nelle strade di Novara e dei comuni limitrofi, si susseguono spettacoli, concerti, sagre e iniziative per bambini, in una cornice che combina tradizione e innovazione. Il programma, annunciato già da settimane, copre tre giorni intensi: venerdì 30 ottobre, sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre.

Oltre alle attività culturali, l’autunno invita a rientrare in cucina, dove ingredienti come zucca, funghi e castagne diventano protagonisti di ricette semplici ma gustose. In questo articolo trovi sia il calendario degli eventi sia alcuni spunti gastronomici per accompagnare la festa di Halloween.

Venerdì 30 ottobre: prime anteprime e prime note

La serata del 30 ottobre segna l’inizio di un calendario ricco di novità. Per la prima volta nella storia, i detenuti della casa circondariale di Novara saliranno sul palco del Teatro Coccia per interpretare Romeo e Giulietta in una versione ibrida targata Cabiria Teatro. Parallelamente, il duo folk-rock Fabio Rossi e Maria Olivero offrirà un omaggio a Sandy Denny, leggenda della scena folk. A Grignasco, la cena di beneficenza per Telethon raccoglie i cuori della comunità, mentre a San Maurizio d’Opaglio l’iniziativa “Vado a teatro!” lancia una campagna contro il gioco d’azzardo con una performance intitolata “Slot Machine”.

Per chi desidera una festa più leggera, il Brera di Novara organizza un appuntamento con musica e danza, mentre lo Spazio Nòva ospita l’Halloween Lab Party. A Romagnano Sesia si svolge una tradizionale sfilata di Halloween e, a poche decine di chilometri, il Safari Park di Pombia trasforma i suoi percorsi in un vero parco dei mostri, accogliendo creature spettrali per l’intero weekend.

Sabato 31 ottobre: la notte più attesa

Il sabato si concentra sull’offerta più intensa. Torna al Brera il secondo appuntamento musicale, mentre il raduno dei mostri di Halloween attira famiglie e curiosi verso la ex-chiesa sconsacrata, dove si terrà un party tematico e una visita guidata al monastero organizzata dal FAI. A Borgomanero, il Teatro Rosmini ospita “Dark Floyd”, un concerto-spettacolo che fonde la musica dei Pink Floyd con suggestioni visive. Nello stesso giorno, a Nebbiuno l’autrice Chiara Montani presenterà il suo romanzo, arricchendo l’offerta culturale.

Il cuore della notte di Halloween batte a Romentino, dove una cena collettiva invita a condividere piatti tipici e racconti spaventosi. A Borgomanero Villa Marazza organizza una proiezione di film horror in maschera, mentre a Barengo parte il Carro dell’Orrrore accompagnato da un DJ set itinerante. Cressa propone “Il grande gioco di Halloween”, Maggiora offre cortili tematici con dj set e street food, e Vespolate celebra la notte con il “battesimo del guanto” e uno spettacolo con rapaci.

Nel VCO, la storica Sagra MeleMiele riapre a Baceno per due giorni di gusto, con risotti, castagne e frittelle di mela a Ceppo Morelli. Belgirate, invece, trasforma la sua serata in un mercato esoterico con la danza delle streghe, creando un’atmosfera quasi magica.

Domenica 1° novembre: tradizione e relax

La domenica 1° novembre mantiene vivo lo spirito festivo. Ad Arona, sul lungolago, si svolge “I ricordi della soffitta”, una rassegna di pezzi d’epoca che richiama la nostalgia autunnale. A Barengo, la tradizionale castagnata ritorna in piazza, mentre a Vaprio d’Agogna Villa Bono propone “L’Astrologa”, un percorso guidato teatralizzato. Oleggio ospita gratuitamente al Teatro Civico il concerto del Basileo Quintet, regalando al pubblico un pomeriggio di jazz dal sapore d’autunno.

Il VCO chiude la settimana con la seconda giornata della Sagra MeleMiele a Baceno e, a Verbania, si tiene la fiera del vinile, dove dischi rari e storie d’autore si incontrano tra le vie del lago.

Ricette autunnali per accompagnare le feste

Il freddo di novembre invita a riscaldare i tavoli con piatti semplici ma ricchi di gusto. La zucca al forno, tagliata a fette con buccia, condita con paprica, erbe aromatiche, mandorle e semi di zucca, diventa il contorno ideale per carni o pesci. I funghi trifolati con aglio, olio extravergine e prezzemolo arricchiscono lasagne o risotti cremosi. Per una nota dolce, le castagne arrostite, servite calde con un calice di vino novello, o trasformate in purea da unire al mascarpone per un tiramisù autunnale.

Per chi preferisce alternative vegetariane, le polpette di ceci con cuore filante di scamorza o le cotolette di pleurotus offrono sapore e consistenza senza carne, perfette da accompagnare a un purè di patate o a una fresca insalata. Infine, una pastina al pomodoro cotta direttamente nella passata è la soluzione comfort per le sere più fredde, pronta in pochi minuti.