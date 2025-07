Gelati leggeri: ecco i 5 meno calorici da gustare quest’estate

Non crederai mai a quanto possono essere leggeri questi gelati! Ecco la classifica dei 5 migliori, perfetti per chi ama il dolce ma vuole restare in forma.

Con l’arrivo dell’estate, non puoi fare a meno di pensare a un gelato rinfrescante, vero? Che sia sotto forma di stecco, in coppetta o ghiacciolo, la voglia di dolcezza ci invade e, ammettiamolo, è difficile resistere. Ma ecco la buona notizia: non è necessario rinunciare al piacere! Secondo un’analisi condotta da esperti di nutrizione, ci sono gelati che possono soddisfare la tua voglia di dolce senza compromettere la tua linea. Sei curioso di scoprire quali sono?

Un dolce da gustare con moderazione

Il gelato è senza dubbio una delle prelibatezze estive più amate da tutti noi. Ma come ogni dolce, è importante consumarlo con saggezza. Le linee guida suggeriscono di concedersi un gelato una o due volte a settimana, per non superare le 200 kcal a porzione, specialmente se lo consideri un dessert dopo un pasto. Ma non temere: esistono alternative leggere che possono soddisfare la tua voglia di dolce senza farti sentire in colpa. Sei pronto a scoprire quali sono i 5 gelati meno calorici che dovresti tenere sempre a disposizione nel tuo freezer?

La classifica dei 5 gelati meno calorici

1. Ghiacciolo Coop: Con soli 37 kcal per porzione, questo ghiacciolo è il re della leggerezza. Composto principalmente da acqua e zucchero, è perfetto per dissetarti senza appesantirti. Non c’è modo migliore di affrontare il caldo estivo!

2. Fior di Fragola Algida: Un vero e proprio classico! Con 60 kcal, unisce un ghiacciolo alla fragola esterno a un cuore di gelato alla vaniglia. Adatto per i più piccoli e per chi ama un dolce fresco senza troppi sensi di colpa. Ti ricorda l’infanzia?

3. Mini-coni Dolciando di Eurospin: Per gli amanti del cono gelato, questi mini-coni sono un’ottima scelta! Con solo 62 kcal per la versione alla vaniglia e 63 per quella al cioccolato, offrono la soddisfazione del gelato in un formato ridotto, ideale per una merenda leggera. Ti va di provarli?

4. Biscotto-gelato Esselunga: Con 88 kcal per un biscotto panna da 30 grammi, questo dolce è perfetto per chi cerca un momento di dolcezza senza rinunciare alla leggerezza. Rispetto ai formati maxi, che possono superare le 300 kcal, questa versione mini è un vero affare! Chi non ama il biscotto con il gelato?

5. Gelatelli Lidl (panna e cioccolato): Se ami le coppette cremose, questa opzione è quella che fa per te. Con 92,5 kcal per 50 grammi di prodotto, rappresenta un dolce compromesso tra gusto e leggerezza. Ma attenzione: se decidi di fare il bis, le calorie raddoppiano! Chi resisterà a un secondo?

Conclusioni: un’estate dolce e leggera

Non è mai stato così semplice concedersi un gelato senza sensi di colpa. Con queste 5 opzioni leggere, puoi affrontare l’estate con gusto e leggerezza. Ricorda sempre di gustarlo con moderazione e di ascoltare il tuo corpo. Senti già l’acquolina in bocca? Non rimandare e prova subito questi gelati! Non crederai mai a quanto possano essere buoni!