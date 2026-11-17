Roma guida la classifica delle province stellate, mentre la nuova edizione della Guida Michelin premia giovani chef e cucine di contaminazione, e alcuni ristoratori scelgono di restituire la stella.

La Guida Michelin conferma che la cucina di lusso si sposta verso Roma. Nella Capitale ci sono nuove aperture nell’hospitality di lusso previste per il 2027, tra cui il Four Seasons, The Meliá Collection e il Brach Roma firmato da Philippe Starck. Accanto a questi progetti arriva anche una serie di nuove stelle, assegnate a chef che lavorano su temi come sostenibilità, riduzione degli sprechi, centralità del mare e apertura alle cucine del mondo.

Roma e i nuovi bistellati

Il primo nome è quello di Gianfranco Pascucci, ottenuto la seconda stella. Pascucci è noto come il «cuoco del mare» e lavora sul pesce più semplice e sugli scogli, trasformandoli con la creatività. Poi c’è Roy Caceres, colombiano arrivato a Roma, che ha ottenuto la sua prima stella. Il suo piatto simbolo è la Fregula, ricci e salsa XOrma, in cui la fregula sarda, scelta in omaggio alle origini della moglie, si unisce al mole messicano e alla salsa XO di Hong Kong.

Tra le new entry romane c’è anche Quid, guidato dallo chef Juan Camilo Quintero con la supervisione del tristellato Enrico Bartolini. Quintero, anche lui colombiano, è originario di Bogotá e aveva già una stella a Borgo San Felice. A Roma ha studiato la tradizione locale e la restituisce con una visione personale. Il suo piatto più noto è la Gricia Quid, pasta fresca fatta in casa e lavorata a Q, come i lorighittas sardi, con due pecorini, quello romano e quello dei Monti Lattari, più aromatico e campano. Il finale prevede olio di cocco tostato.

Nuovo ingresso anche per Nomos Ante, dello chef Giulio Zoli. Il locale unisce la cucina italiana a un approccio cosmopolita, costruito sulla formazione in cucine internazionali in Europa, Sud America e Asia. Roma resta il punto di riferimento, ma lo stile del ristorante deriva dalle esperienze di chi lo guida. Da segnalare anche i sei anni di Anthony Genovese al Pagliaccio, due dei quali come sous chef. Il suo percorso lega Francia, Roma e Calabria, e il piatto degli Spaghetti Citrus con provola affumicata, burro al tè lapsang e agrumi ne è la sintesi.

Cortina ottiene la prima stella

Il 1224 Restaurant Cortina ha ricevuto la sua prima stella Michelin durante la presentazione della 72ª edizione della guida, svoltasi al Teatro Municipale di Piacenza. Il riconoscimento premia il lavoro dell’executive chef Federico Rovacchi, nato nel 1992, che ha lavorato in cucine come Piazza Duomo e St. Hubertus. Il ristorante si trova nello storico Grand Hotel Savoia, A Radisson Collection, e fa parte del progetto gastronomico del patron Michel Oberhammer.

La cucina propone una lettura contemporanea del territorio montano, basata sulle materie prime, sulla stagionalità e su tecniche diverse. Rovacchi unisce la tradizione italiana alle tecniche francesi e valorizza i prodotti alpini. Tra i piatti ci sono la Trota della Val di Fiemme, servita con pesto di abete e fragola bianca, e i Cappelletti di Parmigiano, con due stagionature di Parmigiano Reggiano, salsa verde e brodo di cappone. Il percorso degustazione prevede menu da quattro, sei e otto portate, insieme a una selezione di piatti alla carta. La pasticceria è affidata a Naoko Nikaido, che propone il dolce Bosco, costruito su tartufo bianco, capperi e porcini.

La prima stella arriva prima della seconda stagione invernale del ristorante, la prima a pieno regime dopo i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il locale ha 9 tavoli e 28 coperti, e il servizio è seguito dalla maître Elisa Prudente e dal sommelier Paolo Cantafio.

Le stelle restituite

Non tutte le novità vanno in questa direzione. Samuele Bison, titolare della Zanzara a Codigoro, in provincia di Ferrara, ha rinunciato alla stella nell’edizione 2027, perché la considera ormai un peso più che un vantaggio economico e pubblicitario. Prima di lui, a gennaio, Alessandro Ferrandi e Fabrizio Ferrari, titolari della Coldana a Lodi, avevano scelto la stessa strada. Hanno spiegato che il modello premiato dalla guida non li rappresentava più e hanno scelto una grande trattoria lombarda, con una cucina più semplice.

Il caso più simile è quello del Giglio a Lucca, dove Lorenzo Stefanini, Stefano Terigi e Benedetto Rullo hanno restituito la stella nel 2024 per tornare a una cucina informale. In passato c’erano stati casi simili. Nel 2008 Gualtiero Marchesi rinunciò a due stelle, e il suo locale fu declassato a ristorante d’albergo. Nel 1992 Tano Martini chiuse il Cigno a Mantova e riaprì come Trattoria dei Martini.

In Francia il caso di Sébastien Bras è stato più complicato. Nel 2017 chiese di restituire le tre stelle del ristorante di Laguiole, ottenute nel 1999 da suo padre Michel, ma la guida lo reinserì nel 2019 con due stelle, poi ridotte a una nel 2026. Ancora più acceso è il contenzioso di Marc Veyrat, che nel 2019 vide sottrarre la terza stella alla Maison des Bois a Manigod e portò la guida in tribunale. La causa fu respinta a Nanterre, e lo chef reagì vietando l’ingresso ai suoi locali agli ispettori.