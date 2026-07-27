Il Caffè come storia e città: l’international coffee forum ritorna a Napoli

UNA MOSTRA FOTOGRAFICA, SALOTTI TEMATICI E PERFORMANCE TRA CULTURA,GUSTO E IDENTITÀ URBANA NELL’IMMACOLATELLA VECCHIA, 1–2 OTTOBRE 2026.

L’INTERNATIONAL COFFEE FORUM riporta l’attenzione culturale sul caffè: appuntamento a Napoli l’1 e 2 ottobre 2026, presso il suggestivo Palazzo dell’Immacolatella Vecchia sul Molo Angioino.

In coincidenza con la GIORNATA INTERNAZIONALE DEL CAFFÈ, il FORUM intreccia ricerca, narrazione e pratica sociale per esplorare il ruolo del caffè come linguaggio culturale e attrattore urbano.

Dopo l’ottimo riscontro della prima edizione 2025, l’iniziativa conferma la sua vocazione a trasformare l’oggetto caffè in uno “strumento di comprensione territoriale e dialogo internazionale”.

L’evento si svolge grazie all’ospitalità dell’AUTORITÀ PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE e con il patrocinio e la supervisione scientifica dell’UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI.

Dato di contesto: il patrimonio culturale legato al caffè in Italia include oltre 150 anni di storia imprenditoriale e un patrimonio di caffetterie storiche che contribuiscono alla formazione dell’identità urbana. Molte città italiane promuovono itinerari turistici legati al caffè e al patrimonio delle torrefazioni locali.

Il FORUM proporrà temi che vanno dal caffè come piattaforma culturale al gusto come mappa sensoriale, passando per il nuovo immaginario del caffè e la sua funzione di richiamo turistico.

Il programma combinerà 6 salotti tematici con contributi nazionali e internazionali a un ricco calendario esperienziale: workshop, masterclass, show cooking, pastry show, performance musicali, incontri di giornalismo e letteratura. Una mostra fotografica – il cui contenuto rimane al momento “top secret” – completerà l’offerta culturale. L’evento sarà aperto a tutti e a ingresso gratuito: un invito ad approfondire il rapporto fra caffè, città e comunità, attraverso racconti d’impresa, case history, degustazioni guidate e momenti di confronto pubblico.

Per informazioni e modalità di partecipazione: [email protected] o tel. 351 6654730.