Il Sole nel Piatto: come la cucina toscana diventa sostenibile

Un progetto innovativo in Toscana sta ridefinendo la sostenibilità nella ristorazione, unendo tradizione culinaria e scienza

In un’epoca in cui la sostenibilità ambientale è diventata una priorità globale, la cucina toscana si distingue per un progetto innovativo che unisce tradizione e scienza. Il Sole nel Piatto nato dalla collaborazione tra Confesercenti, Confcommercio, Ministero del Turismo, Regione Toscana e l’Università di Siena, sta rivoluzionando il modo in cui i ristoranti pensano alla sostenibilità.

Il progetto, avviato nel 2026, ha coinvolto diciassette ristoranti di Siena e provincia, analizzando l’impatto ambientale delle loro ricette. Tra questi, spiccano nomi come il Ristorante Betulia, la Trattoria Fontegiusta e l’Osteria Babazuf di Siena, l’Antica Trattoria la Torre di Castellina in Chianti, e il Ristorante Pesce d’Oro di Chiusi.

L’importanza dei prodotti locali e stagionali

Uno degli aspetti fondamentali del progetto è l’uso di prodotti locali e stagionali che riducono l’impatto ambientale grazie alla minore distanza di trasporto e alla maggiore freschezza. L’analisi di sostenibilità ha mostrato che i piatti preparati con ingredienti a km zero consumano meno energia e rispondono a principi di rinnovabilità ambientale.

Tra le ricette analizzate, spiccano i Pici all’aglione della Val di Chiana il Risotto carnaroli con pomodoro burrata e pesto di erbe aromatiche e i Pici al ragù di cinghiale. Questi piatti, oltre a essere deliziosi, rappresentano un modello di sostenibilità grazie all’uso di ingredienti locali e tecniche di preparazione tradizionali.

La metodologia Emergy: calcolare l’impatto ambientale

Un elemento chiave del progetto è l’applicazione della metodologia Emergy che permette di calcolare quanta energia è contenuta in un piatto o richiesta nella sua preparazione. Questa metrica esprime lo sforzo dell’ambiente e la memoria energetica immagazzinata nei prodotti, offrendo una visione scientifica dell’impatto ambientale.

I risultati indicano che i prodotti a base animale tendono ad avere una Emergy più alta rispetto a quelli vegetali. Tuttavia, ci sono eccezioni come il cinghiale, che si colloca in una fascia di basso impatto. Questo dimostra che ogni ingrediente deve essere analizzato in modo specifico per comprendere il suo vero impatto ambientale.

Il progetto non si limita all’analisi delle ricette, ma offre anche consigli pratici per i ristoratori che vogliono adottare un menù sostenibile. Tra le idee proposte, ci sono menu tematici come i Campioni di rinnovabilità (piatti vegetariani e locali), Le Eccellenze ad alto investimento (carni di pregio con porzioni calibrate), e i Piatti di recupero basati sulla circolarità.

Un altro suggerimento è la sostituzione di ingredienti, mostrando come il cambio di un singolo componente possa migliorare notevolmente il profilo di sostenibilità di un piatto. Questo approccio non solo riduce l’impatto ambientale, ma può anche arricchire l’offerta gastronomica dei ristoranti.

La risposta dei ristoratori è stata significativa e incoraggiante, con diciassette esercizi che hanno partecipato attivamente al progetto. Questo indica una disposizione positiva del settore verso l’adozione di criteri di sostenibilità ambientale, confermando che la ristorazione è pronta a intraprendere un percorso di innovazione e sostenibilità.